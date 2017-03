Từ giữa tháng 12 vừa qua, nhiều người dùng Galaxy S III phản ánh tình trạng chiếc smartphone của họ đột nhiên bị “chết” chỉ sau ít tháng sử dụng.



Theo thông tin từ trang công nghệ BGR, nhiều người dùng phát hiện ra ổ cứng lưu trữ trên thiết bị đã bị lỗi và ngưng hoạt động khiến cho Galaxy S III rơi vào trạng thái “chết” hoàn toàn. Đáng chú ý, tình trạng xảy ra chỉ sau 150 đến 200 ngày sử dụng.

Không ít người dùng cảm thấy lo ngại vì những lỗi gặp phải trên Galaxy S III trong thời gian qua



Mặc dù Samsung đã chấp nhận đổi lại những máy bị lỗi cho người dùng (do vẫn trong thời hạn bảo hành) tuy nhiên điều này khiến không ít chủ sở hữu của Galaxy S III cảm thấy bất an vì tình trạng cũng có thể xảy ra với mình bất kỳ lúc nào.



Mới đây, theo trang công nghệ tiếng Hà Lan Tweakers dẫn lời một phát ngôn viên của Samsung lên tiếng trấn an người dùng Galaxy S III và cho biết bản firmware để nâng cấp và sửa lỗi sẽ sớm xuất hiện. Với tuyên bố này, có vẻ như lỗi gặp phải trên Galaxy S III liên quan đến phần mềm trên hệ điều hành hơn là phần cứng của thiết bị.



Ngoài việc nâng cấp để sửa lỗi “chết” về thiết bị trên Galaxy S III, có vẻ như Samsung cũng đang rất tích cực làm việc để sớm tung ra bản nâng cấp vá lỗi lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng bị phát hiện trên nhiều thiết bị của Samsung.



Đây là lỗ hổng bảo mật được một thành viên của diễn đàn các nhà phát triển xDA Deverloper phát hiện ra hồi giữa tháng 12 vừa qua. Lỗ hổng bảo mật này không chỉ cho phép hacker xâm nhập và chiếm toàn quyền điều khiển thiết bị mà còn cho phép các phần mềm độc hại xâm nhập hay truy cập vào bộ nhớ RAM của thiết bị.



Theo trang công nghệ SamMobile, Samsung đã tung ra bản nâng cấp để vá lại lỗ hổng bảo mật này cho người dùng ở Anh. Dự kiến người dùng trên toàn cầu có thể sớm nhận được bản nâng cấp để khắc phục lỗ hổng trên thiết bị của mình.



Tuy nhiên, theo SamMobile hiện mới chỉ có bản vá lỗi giành cho Galaxy S III, là chiếc smartphone bán chạy nhất của Samsung, trong khi đó lỗ hổng bảo mật lại ảnh hưởng đến những thiết bị sử dụng vi xử lý Exynos của Samsung. Do vậy vẫn có không ít thiết bị của Samsung chịu nguy hiểm ngay cả khi bản vá lỗi đầu tiên được chính thức phát hành.

Theo T.Thủy (Dân trí)