FPT Play

Phiên bản: 1.05.

Dung lượng: 6,2MB.

Đánh giá: 4.3 sao.

Tương thích: Android 3.1 trở lên.

Link tải: http://goo.gl/rqiDl9

Được trang bị hơn 150 kênh truyền hình đặc sắc, cùng kho phim đồ sộ và đặc biệt hỗ trợ kênh truyền hình phát bóng đá trực tiếp giải Ngoại hạng Anh. Khi K+ độc quyền phát sóng vào ngày chủ nhật, thì việc xem các trận bóng đá Ngoại hạng Anh ngày càng khó khăn hơn, tuy nhiên việc này sẽ được giải quyết hoàn toàn với FPT Play.



Giao diện của chương trình khá đơn giản, được chia ra làm 2 thành phần chính là Now (các chương trình đang được phát hiện thời hoặc trong ngày) và Channel (danh sách 150 kênh mà FPT Play hỗ trợ).

Trong phần Now, mỗi mục chỉ hiển thị cơ bản là 4 chương trình cho bạn xem trước, nếu muốn đầy đủ hơn thì hãy chạm vào nút See more. Tương tự như vậy, phần Channel cũng được chia ra thành từng chuyên mục riêng biệt như Thể thao, Phim truyện, Giải trí,…cùng với số lượng kênh có nội dung tương ứng là HTV, HBO, AXN,....Tất nhiên, những kênh nước ngoài hoặc truyền hình cáp đều có phụ đề đi kèm.

Khi xem một kênh hay một chương trình bất kỳ, FPT Play sẽ chỉ phát ở chất lượng tự động (Auto) tùy thuộc vô tốc độ đường truyền mạng của bạn. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể thay đổi lại việc này tùy thích khi chạm vào nút Auto ở góc phải bên trên. Tương tự như vậy, biểu tượng mũi tên hình dấu cộng sẽ cho phép bạn xem phim toàn màn hình nhằm mang lại một trải nghiệm tốt hơn. Ngoài ra, trên khung phát còn có các tùy chọn cho phép bạn chuyển kênh, tạm ngưng phát, chia sẻ lên mạng xã hội hay đánh dấu kênh yêu thích.

Để mở menu của chương trình, bạn chạm vào cạnh trái màn hình và vuốt sang phải. Khi đó, danh sách các mục khác của FPT Play sẽ được hiển thị như Live TV (các chương trình truyền hình trực tiếp), Phim (tổng hợp đầy đủ các thể loại phim lẻ, phim bộ từ trong nước cho đến ngoài nước với phụ đề và lồng tiếng đầy đủ), Ca Nhạc (những chương trình ca nhạc trong nước), Thể Thao (các kênh phát sóng những trận cầu đỉnh cao) và cuối cùng là Tổng Hợp (bao gồm nhiều chương trình với đầy đủ thể loại như Chúc Mừng 8/3, Hài Kịch, Cải Lương, Hoạt hình ngắn, Thư giãn, Công nghệ,…).

Tại mỗi mục, nếu bạn muốn tải thêm nhiều video nữa thì hãy chạm ở góc dưới màn hình và vuốt ngược lên trên. Số lượng phim ảnh, ca nhạc, phim tài liệu luôn luôn được cập nhật đều đặn mỗi ngày và mỗi tuần cùng với lịch phát sóng, điều này sẽ giúp bạn không bao giờ bỏ lỡ các chương trình yêu thích của mình.

Nhìn chung, với nền tảng hạ tầng mạnh mẽ và công nghệ tiên phong, FPT Play mang lại trải nghiệm khá tốt cho người trên các mạng khác nhau (Wifi và 3G), đặc biệt là không hề bị giựt hoặc mất tiếng.

MINH HOÀNG