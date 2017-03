Mozilla vừa tung ra bản ứng viên (Release Candidate) vào cuối tuần qua và khẳng định sản phẩm cuối cùng sẽ được tải từ ngày 21/6. Tuy nhiên, trang Electronista nhận thấy gói Firefox 5 hoàn chỉnh dành cho Windows, Linux 32 bit và 64 bit và máy Mac đã xuất hiện sớm hơn dự kiến.

Firefox 5 đã có bản chính thức.

Firefox 5 không có thay đổi đột phá so với Firefox 4 giống như là những khác biệt thấy rõ giữa bản 4 và 3, nhưng bổ sung tính năng Do Not Track để người sử dụng có thể thiết lập chế độ ngăn các nhà quảng cáo theo dõi hoạt động trên mạng của họ.

Trình duyệt mới cũng đã cải tiến CSS, hỗ trợ HTML5 tốt hơn, tốc độ cao và ổn đinh hơn cũng như khắc phục một số điểm chưa hoàn thiện trong bản cũ.

Trong khi đó, Firefox 6 đã khởi động giai đoạn alpha và bản beta sẽ bắt đầu được download chỉ sau 2 tuần nữa. Có vẻ Mozilla đang muốn bắt kịp tốc độ giới thiệu trình duyệt như Chrome (12 phiên bản trong chưa đầy 2 năm).

