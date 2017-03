“Người dùng sẽ luôn biết được những thay đổi mới nhất từ Firefox” - Mozilla đã tuyên bố như vậy và hãng đã cho thấy mình thực hiện tuyên bố này như thế nào, với việc liên tục tung ra những phiên bản mới của Firefox.

Chỉ ít ngày sau khi đưa phiên bản Firefox 9 vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng (Beta), Mozilla đã lại tiếp tục làm cho không ít người “choáng váng” với tốc độ phát hành phiên bản của mình bằng việc tung ra phiên bản đầu tiên của Firefox 11.





Sự ra đời của Firefox 11 sẽ giúp người dùng trải nghiệm được những biến đổi mới nhất mà Mozilla trang bị cho trình duyệt web của mình.





Một trong những điều nổi bật của phiên bản Firefox 11 đó là Mozilla đã phát hành riêng lẻ phiên bản dành cho Windows 32-bit và Windows 64-bit, thay vì dùng chung 1 phiên bản như trước đây. Với việc tách biệt này, sẽ giúp Firefox tương thích tốt hơn với 2 môi trường Windows riêng biệt.

Về cơ bản, giao diện Firefox 11 không có gì thay đổi so với các phiên bản trước đây, tuy nhiên, do Firefox 11 được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ sẵn có, đồng thời tích hợp và phát triển thêm những công nghệ mới, do vậy mặc dù chỉ ở phiên bản thử nghiệm sơ khai, nhưng Firefox 11 vẫn thể hiện được sự ổn định và tốc độ của mình.





Tiến hành thử nghiệm bằng công cụ Acid Test để kiểm định độ ổn định, Firefox 11 dễ dàng đạt được số điểm 100/100.

Bản thử nghiệm Firefox 11 đạt điểm tuyệt đối về độ ổn định

Trong khi đó, sử dụng công cụ kiểm tra khả năng xử lý Sun Spider 3, Firefox 11 cũng cho một số điểm khá tốt.

Số điểm khá tốt về tốc độ xử lý (thời gian xử lý càng ngắn càng tốt)

Mozilla cho biết sẽ tập trung vào tăng tốc độ xử lý HTML5 trên Firefox 11, vì theo hãng, HTML5 được xem là nền tảng phát triển web của tương lai, trong đó chủ yếu sẽ giúp Firefox ổn định hơn khi xử lý các ứng dụng và video trình diễn trên nền HTML5.





Nếu quan tâm, bạn đọc có thể download Firefox 11 miễn phí tại đây (Bao gồm phiên bản cài đặt và phiên bản Portable cho Windows 32-bit và 64-bit)





Cùng với việc ra mắt bản thử nghiệm đầu tiên của Firefox 11, Mozilla cũng đã phát hành bản nâng cấp đầu tiên của Firefox 8, phiên bản 8.0.1, chỉ 2 tuần sau khi Firefox 8 phiên bản chính thức được công bố.

Sở dĩ Firefox phải sớm phát hành bản nâng cấp của Firefox 8 vì có những lỗi cần phải “vá” kịp thời, trong khi chưa phát triển đủ các tính năng mới để phát hành thành phiên bản 9, do vậy, phiên bản Firefox 8.0.1 như một phiên bản trung gian, để vá lại những lỗi gặp phải trên Firefox 8, và chờ Firefox 9 hoàn thiện.





Bạn đọc có thể download bản nâng cấp mới nhất dành cho Firefox 8 miễn phí tại đây





Những động thái này của Mozilla cho thấy hãng đang rất quyết tâm trong việc tăng tốc trong “cuộc đua” với các đối thủ khác trên thị trường trình duyệt, chí ít về là tốc độ phát hành phiên bản mới.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)