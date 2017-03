Để giải quyết triệt để vấn đề này, bạn có thể nhờ đến sự trợ giúp của FileWing.



Trong lần đầu tiên sử dụng, một hộp thoại hiện ra, bạn điền thông tin họ, tên, email và nhấn vào nút ‘Get free unlock code now’. Mặc dù đã xóa file khỏi Windows, nhưng dấu vết của file đó vẫn còn lưu trữ trên ổ cứng. Dứa vào dấu vết này, những phần mềm chuyên dụng có thể khôi phục lại các file đã bị xóa. Điều này có thể giúp người dùng khôi phục lại các file bị xóa nhầm, nhưng đôi khi, những dữ liệu riêng tư đã xóa lại bị người khác khôi phục và sử dụng trái phép.Để giải quyết triệt để vấn đề này, bạn có thể nhờ đến sự trợ giúp của FileWing.Download FileWing miễn phí tại đây Mặc dù là phần mềm miễn phí, nhưng người dùng phải đăng ký mã kích hoạt phần mềm.Trong lần đầu tiên sử dụng, một hộp thoại hiện ra, bạn điền thông tin họ, tên, email và nhấn vào nút ‘Get free unlock code now’.

Chờ trong giây lát, 1 email được gửi đến từ Abelssoft, trong đó chứa mã kích hoạt phần mềm. Khởi động lại phần mềm, điền mã kích hoạt vào khung ‘Unlock Code’ và nhấn nút Unlock Code để bắt đầu sử dụng phần mềm.

Phần mềm cung cấp 2 chế độ sử dụng: theo từng bước hoặc giao diện trực quan.



Sau khi kích hoạt, hộp thoại mới hiện ra, hỏi người dùng muốn sử dụng chức năng nào của phần mềm (Khôi phục file hay xóa file an toàn).



Chọn Scan Disk, để quét và khôi phục file, hoặc chọn ‘Erase Files or Drivers’ để thực hiện chức năng xóa dữ liệu an toàn, hoặc chọn Exit Wizard để bỏ qua chế độ sử dụng này và đến với giao diện chính của phần mềm.

Từ giao diện chính, 2 chức năng của phần mềm được liệt kê ở menu bên trái: Recover Data (khôi phục dữ liệu) và Eraser Data Forever (Xóa dữ liệu).

- Để sử dụng chức năng khôi phục dữ liệu đã bị xóa, bạn chọn ‘Find deleted file to restore’ từ giao diện chính. Một hộp thoại hiện ra, cho phép người dùng chọn phân vùng ổ đĩa đã từng chứa file bị xóa, rồi nhấn Next để tiếp tục.



Bước tiếp theo, người dùng chọn kiểu file cần tìm để khôi phục (file văn bản, file media, file ảnh…).

Trong trường hợp cần tìm file với kiểu định dạng cụ thể, người dùng có thể nhấn vào mục Choose Filter, điền tên định dạng file vào khung rồi nhấn Add.

Nhấn Next để sang bước tiếp theo. Tại đây, phần mềm cho phép chọn 2 chế độ quét để khôi phục:



+ Smart Scan: quét thông tin, chỉ tìm những file có khả năng khôi phục cao nhất, mất ít thời gian.



+ Deep Scan: quét sâu vào bên trong ổ cứng, tìm ra toàn bộ những file đáp ứng yêu cầu, bất kể file đó có khả năng khôi phục và sử dụng hay không. Chế độ này mất nhiều thời gian hơn.



Nhấn Finish để kết thúc quá trình lọc thông tin. Phần mềm sẽ bắt đầu quá trình quét và tìm những file đáp ứng thông tin mà người sử dụng đã khai báo.



Sau khi quét trình quét và tìm kiếm kết thúc, danh sách những file đã bị xóa đáp ứng yêu cầu sẽ được liệt kê. Nhấn chuột (và sử dụng phím Ctrl để chọn đồng thời nhiều file) để chọn những file cần thiết, rồi nhấn nút Restore, rồi làm theo hướng dẫn để chọn vị trí để lưu file sau khi đã khôi phục.

- Để sử dụng chức năng xóa file an toàn, chọn Erase Data Forever từ giao diện chính.



Tại đây, bạn có thể nhấn ‘Add files to delete’ hoặc ‘Add folders to delete’ để thêm hoặc thư mục vào danh sách cần xóa triệt để. Nhấn nút Delete bên dưới để bắt đầu thực thi.

Quá trình hướng dẫn theo từng bước lại hiện ra. Nhấn Next ở hộp thoại đầu tiên để tiếp tục. Bước sau đó, phần mềm yêu cầu chọn 1 trong 7 cách thức xóa file. Với cách thức càng an toàn, thời gian để xóa file càng lâu.

Nhấn Finish ở hộp thoại sau đó để phần mềm thực hiện chức năng xóa file.



Ngoài khả năng xóa file an toàn, phần mềm còn cho phép xóa toàn bộ thông tin còn lưu lại của những file đã bị xóa trước đây. Đây là cách thức bảo đảm để những file đã bị xóa từ lâu không còn bị khôi phục lại vì bất kỳ lý do nào.



Để thực hiện điều này, chọn ‘Shred Free Space’ từ giao diện chính. Chức năng này sẽ “chải sạch” mọi thông tin còn sót lại của dữ liệu đã bị xóa còn lưu lại trên dung lượng trống của ổ cứng.



Ở bước đầu tiên, chọn phân vùng ổ cứng cần “chải sạch”, rồi chọn phương thức xóa an toàn (tương tự như trên) để thực hiện chức năng.

Một chức năng hữu ích khác của FileWing đó là format ổ cứng một cách an toàn và triệt để.



Khi format một phân vùng ổ cứng, dữ liệu trên đó sẽ bị xóa hết, nhưng nhiều phần mềm khôi phục file chuyên dụng có khả năng khôi phục file dữ liệu đã bị mất do format.



Để đề phòng trường hợp này, FileWing cung cấp tính năng Clean Format, cho phép format phân vùng ổ cứng một cách triệt để và dữ liệu trên đó sẽ không thể khôi phục được.



Lưu ý: tính năng này không thể thực hiện với phân vùng hệ thống (ổ đĩa C). Bạn phải tuyệt đối cẩn thận khi sử dụng chức năng này vì dữ liệu sau khi xóa sẽ không còn khôi phục được.



Cách thức sử dụng tính năng này hoàn toàn tương tự. Bạn nên sử dụng tính năng này của FileWing để xóa sạch dữ liệu trên ổ cứng trước khi bán lại ổ cứng cho người khác để đảm bảo riêng tư.