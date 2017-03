Tính năng mới của Facebook có thể sẽ tạo nên một làn sóng chỉ trích của những người ủng hộ quyền riêng tư trên mạng Internet. Tính năng này là một liên kết có tên "seen by" hiển thị dưới những bức ảnh được đăng tải cho Group (hội nhóm). Sẽ có một dòng chữ nhỏ ghi Seen by n (số lượng người xem) và khi đưa chuột qua sẽ xuất hiện danh sách người xem và thời điểm họ đã xem nó.





Tính năng "seen by" trong ảnh hoạt động giống như tính năng "seen by" dành cho các bài viết của hội nhóm mà Facebook từng ra mắt hồi tháng 7 vừa qua.





Trang công nghệ Techcrunch cho biết Ben Zhao, một giáo sư tại trường đại học UC Santa Barbara đã lần đầu tiên phát hiện ra tính năng mới này vào cuối tuần trước sau khi chia sẻ bức ảnh của cô con gái cho một trong những Group của ông.

Tính năng "seen by" sẽ cho người dùng Facebook biết chính xác những ai đã xem ảnh của họ và vào thời điểm nào

Biên tập viên Ingrid Lunden của Techcruch đã quyết định đích thân gia nhập nhóm này và phát hiện ra rằng cô cũng có thể nhìn thấy toàn bộ danh sách "seen by" dưới bức ảnh đó. Rõ ràng thông tin này không chỉ dành riêng cho những người đăng tải ảnh lên mà còn dành cho các thành viên khác trong nhóm.





Hiện vẫn chưa rõ liệu Facebook có mở rộng tính năng "seen by" trong ảnh cho tất cả tài khoản của người dùng hay chỉ cho riêng cho các nhóm hay không.





Mặc dù tính năng này tương đối "vô hại" khi áp dụng cho các hội nhóm nhưng hãy tưởng tượng xem Facebook sẽ trở nên như thế nào nếu một ngày nào đó tất cả ảnh đều được chia sẻ thông qua dịch vụ mới này.





Hiện tại Facebook đang phát triển số lượng các địa điểm nơi mà người dùng có thể thấy ai đã vào xem nội dung mà họ đăng tải trên mạng xã hội này. Hồi tháng 5, Facebook đã bổ sung tính năng "seen by" dưới tin nhắn giữa người dùng cá nhân và các nhóm. Đến tháng 7, tính năng mới này xuất hiện trong các bài viết nhóm. Do đó, nhiều khả năng, "seen by" sẽ được mở rộng cho ảnh của nhóm và có thể còn hơn thế.





Zhao lưu ý tính năng mới này có thể "được triển khai theo từng giai đoạn và một cái gì đó sẽ xuất hiện cho các bối cảnh khác rộng lớn hơn nhiều".





Hiện Facebook đã lên tiếng xác nhận những bức ảnh được đăng tải trong nhóm đã được bổ sung tính năng "seen by" khi dịch vụ mới này được ra mắt và rằng tính năng "seen by" hiện chỉ dành cho nhứng bức ảnh nằm trong bài viết của các hội nhóm. "Chúng tôi chưa công bố kế hoạch mở rộng tính năng "seen by" cho các sản phẩm khác ngoài Messenger và Group", người phát ngôn của Facebook khẳng định.

Theo Võ Hiền (Dân trí / Techcrunch)