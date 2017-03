Tải tại http://goo.gl/gxdC1Q

Yêu cầu: máy cần có cấu hình tương đối khoảng 1GB RAM.

Panda Safe Browser được xây dựng dựa trên nền tảng của Mozilla Firefox, nên an toàn hơn so với các trình duyệt khác. Được tích hợp nhiều lớp bảo vệ do đó giảm thiểu được khả năng nhiễm virus hay các phần mềm độc hại từ web. PSB có thể chạy tốt mà không cần các thành phần mở rộng bên ngoài (plugins), vì vậy sẽ không có phần mềm độc hại nào khai thác được trình duyệt này.

Thực chất thì nó là một máy ảo chạy trên hệ điều hành Linux, do đó ít có lỗ hổng hơn Window, có nghĩa là nó hoạt động tách biệt với máy tính của bạn. Đây chính là tính năng quan trọng nhất và khác với các trình duyệt thông thường.

Trong quá trình cài đặt, chương trình sẽ download về phần mềm máy ảo Vitrual Box và file Linux.iso. Những thành phần nào đã có sẵn thì sẽ không được tải về thêm nữa.

Sau khi cài hoàn tất, chương trình sẽ hiện ra một hộp thoại yêu cầu cấu hình, bạn chỉ cần nhấn Configure now để thiết lập một vài thông số là đã có thể sử dụng. Vì PSB chạy như một máy ảo nên lượng RAM mà nó sử dụng sẽ tốn hơn so với các trình duyệt khác, nhưng nó mang lại cho bạn một sự an toàn và riêng tư tuyệt đối hơn gấp vài lần so với 2 hay 3 trình duyệt khác cộng lại. Do đó bạn nên đóng các chương trình không cần thiết lại khi sử dụng trình duyệt này.





MINH HOÀNG