Kể từ khi Windows 8 ra mắt, người dùng đã quen thuộc hơn với giao diện Metro, giao diện mà cửa sổ các ứng dụng được sắp xếp theo từng ô vuông riêng biệt một cách có trật tự.

Bạn đã từng biết đến giao diện Metro và yêu thích phong cách mới mẻ thú vị này?





Immersive Explorer (IE) là phần mềm nhỏ gọn và miễn phí, sẽ mang phong cách Metro đến với chức năng duyệt file trên Windows. Các file, thư mục trên Windows sẽ được sắp xếp theo từng ô vuông riêng biệt đúng với phong cách Metro trên Windows 8.





Không chỉ vậy, phần mềm còn mang lại những hiệu ứng độc đáo khi bạn duyệt file, tương tự như khi bạn đang sử dụng màn hình cảm ứng trên smartphone.





Sử dụng IE để thay thế cho cách duyệt file thông thường bằng Windows Explorer chắc hẳn sẽ mang lại một phong cách hoàn toàn mới cho Windows của bạn.





Download phần mềm miễn phí tại đây (Phần mềm chỉ tương thích với Windows 7 và Windows 8)





Phần mềm yêu cầu cài đặt thêm .NET Framework 4.0 trước khi sử dụng, do vậy nếu máy tính của bạn chưa cài đặt, có thể download miễn phí tại đây





Sau khi download, giải nén và kích hoạt file Immersive Explorer.exe để sử dụng ngay mà không cần cài đặt.





Khi phần mềm được kích hoạt, trong lần đầu tiên sử dụng, phần mềm sẽ hỏi người dùng có muốn download và cài đặt thêm ngôn ngữ tiếng Việt cho phần mềm hay không, nhấn Yes tại hộp thoại hiện ra để download và chọn ngôn ngữ tiếng Việt sử dụng mặc định trên phần mềm.

Sau khi cài đặt tiếng Việt, đóng và kích hoạt lại phần mềm để ngôn ngữ tiếng Việt có tác dụng.





Ngay trong lần đầu tiên sử dụng IE, chắc hẳn bạn sẽ ấn tượng với giao diện đẹp mắt và độc đáo mà phần mềm này cung cấp. Trên giao diện chính của IM, biểu tượng các phân vùng ổ đĩa và biểu tượng của các thư mục Thư viện (thư mục ảnh, video, nhạc…) sẽ được sắp xếp tương tự các ô trên giao diện Metro.





Ngoài ra, biểu tượng các thư mục còn được hiển thị dưới dạng hiệu ứng động cực kỳ đẹp mắt.

Khác với trên Windows Explorer, khi mà bạn phải kích chuột đôi vào từng thư mục hoặc phân vùng ổ đĩa để mở nội dung bên trong, với các thư mục và phân vùng ổ đĩa trên IM, bạn chỉ cần nhấn chuột một lần để mở nội dung (tương tự như sử dụng trên màn hình cảm ứng, chỉ cần nhấn ngón tay 1 lần).





Các nội dung bên trong của các thư mục/phân vùng ổ đĩa cũng được hiển thị dưới dạng Metro, với cách sắp xếp dưới dạng các ô vuông riêng biệt, đẹp mắt và độc đáo.





Đặc biệt, khi kích chuột phải vào file/thư mục trên giao diện Metro của IM, thay vì sẽ hiển thị menu (như trên Windows thông thường) thì các chức năng sẽ được hiển thị thành danh sách bên dưới, như các chức năng đổi tên, copy, xóa thư mục… những chức năng này được hiển hoàn toàn bằng tiếng Việt, cho phép bạn dễ dàng lựa chọn.

Đặc biệt, ngoài chức năng duyệt file, IE còn cung cấp chức năng xem ảnh, xem video với giao diện cực kỳ đẹp mắt và độc đáo, theo phong cách như các ứng dụng trên smartphone, khác hẳn so với giao diện các phần mềm vẫn được sử dụng trên Windows.

Giao diện duyệt ảnh độc đáo trên IE

Ứng dụng xem ảnh trên IE

Hiển thị đặc tính của file trên IE





Mặc định, bạn cần phải kích hoạt phần mềm IE để có thể duyệt file theo phong cách Metro trên Windows, do vậy bạn có thể tạo shortcut cho phần mềm (bằng cách kích chuột phải vào file Immersive Explorer.exe, chọn “Send to -> Desktop” để có thể dễ dàng kích hoạt phần mềm IM ngay trên desktop để thay thế cho biểu tượng 'My Computer'.





Có thể nói, IE là một phần mềm nhỏ gọn tuy nhiên sẽ mang lại cho Windows quen thuộc của bạn một phong cách mới mẻ và độc đáo, tạo ấn tượng và cá tính riêng cho Windows của bạn.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)