Các ổ cứng ngoài My Book Studio Edition 2TB, My Book Home Edition 2TB, My Book Essential Edition 2TB đều đã sẵn sàng còn ổ My Book Mac Edition 2TB sẽ “cán đích thị trường” trong tháng 4/2009. Western Digital cho biết, những ổ cứng ngoài này sẽ có giá từ 329,99 tới 379,99 USD, tùy vào model và dung lượng.

Hai model My Book Studio Edition và My Book Mac Edition được nhắm cho các nghệ sĩ đồ họa và người biên tập video. My Book Studio Edition được trang bị các mạch ghép nối FireWire 400/800, eSATA, USB 2.0 và được bảo hành 5 năm. My Book Mac Edition chỉ có mạch ghép nối USB 2.0 và được bảo hành 1 năm.

My Book Home Edition được trang bị phần mềm sao lưu liên tục, các mạch ghép nối FireWire 400, eSATA, USB 2.0 và được bảo hành 3 năm. My Book Essential Edition thì nhắm cho những người chỉ cần tăng dung lượng lưu trữ, chỉ có mạch ghép nối USB 2.0.

Ngoại trừ Essential Edition còn các ổ cứng ngoài My Book khác đều có máy đo để biết dung lượng đĩa còn lại bao nhiêu. Khi ở chế độ chờ (standby), chúng sẽ trở lại hoạt động sau 10 phút nghỉ.