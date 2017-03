Bạn có thể làm điều này khá đơn giản với sự giúp đỡ của phần mềm Flash Dekstop. Flash Dekstop là công cụ cực kỳ hay, giúp bạn dùng những tập tin có dạng *.swf để làm hình nền. Bạn có thể download phần mềm Flash Player tại đây.

Trước hết, bạn hãy chuẩn bị cho mình một tập tin *.swf. Thông thường, dạng tập tin này là các trò chơi nhỏ hay các bài nhạc,... ở dạng Flash. Bạn có thể tải về từ những trang web cung cấp nhạc hay game flash nhé! Sau đó, bạn tiến hành cài đặt và kích hoạt biểu tượng Flash Desktop trên desktop để vào chương trình. Và qua vài thao tác đơn giản sau đây sẽ có một desktop động.

Đầu tiên, bạn vào Edit -> chọn Flash File -> Load Flash File... (hay tổ hợp phím tắt là Ctrl + L). Sau đó, bạn chỉ đường dẫn đến nơi chứa tập tin Flash (*.swf) đã chuẩn bị -> Open.

Tập tin Flash đã chọn sẽ được đưa vào giao diện chính. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng chữ Text để chèn chữ vào. Nhấn vào biểu tượng Text font để lựa chọn kiểu font, kích thước chữ, màu chữ,... Đặc biệt, bạn còn có thể lựa chọn vùng hiển thị của đoạn flash trên dekstop ở thẻ Edit -> Position. Ở đây, chương trình cung cấp cho bạn rất nhiều các vị trí thích hợp, như Top Left (phía trên bên trái), Top Center (phía trên trung tâm), Top Right (phía trên bên phải), Center Left (bên trái ở giữa màn hình), Center (trung tâm màn hình), Center Right (bên phải ở giữa màn hình), Bottom Center (phía dưới trung tâm), Bottom Left (phía dưới bên trái), Bottom Right (phía dưới bên phải).

Khi đã thiết kế xong một mẫu trình diễn hoành tráng cho desktop thì bạn nhấn vào Export, rồi chọn xuất ra là Activate Wallpaper (dùng làm hình nền cho desktop), Activate Screensaver (dùng làm màn hình đợi cho desktop), Create Screensaver (tạo tập tin lưu trữ cho đoạn flash đã thiết kế ở dạng màn hình đợi).

Ngoài ra, bạn còn có thể tạo luôn một gói cài đặt 2 trong 1 cho dữ liệu đã tạo là chương trình Flash Desktop và tập tin flash của bạn. Với thao tác này, bạn sẽ tạo được một tập tin thực thi, sau này chỉ việc kích hoạt để sử dụng đoạn flash làm hình nền ở bất kì máy tính nào mà không cần phải cài đặt lại chương trình Flash Desktop.

Để thực hiện, bạn vào File > chọn Export > chọn Creater Installer. Sau đó, nhập vào ô Name tên của tập tin sẽ tạo, chọn thư mục cài đặt tại trường Default Installation Folder, nhập vào tên của bạn tại trường Coppyright Information để tạo bản quyền cho mình. Bạn nên chọn Enable ở cả 2 mục Wallpaper và Screensaver. Xong, nhấn OK.