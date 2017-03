Mặc dù năm 2011 chưa đi qua được nửa chặng đường, nhưng từ thời điểm này, các hãng bảo mật đã bắt đầu rục rịch cho ra mắt phiên bản phần mềm 2012 của mình. Panda Security cũng không ngoại lệ.





Panda Antivirus Pro 2012 không chỉ là công cụ bảo mật, được thiết kế để bảo vệ máy tính chống lại virus, phần mềm gián điệp và mọi phần mềm gây hại khác… mà còn là công cụ để ngăn chặn những mối nguy hại hàng ngày có thể ảnh hưởng đến máy tính.





Mặc dù là phần mềm diệt virus, nhưng Panda Antivirus Pro 2012 lại trang bị thêm những tính năng bảo mật đầy đủ, bao gồm cả các tính năng tường lửa, tính năng bảo vệ máy tính nhiều lớp… giúp bảo vệ an toàn hơn cho hệ thống.





Đặc biệt, Panda Security đã thiết kế lại Panda Antivirus 2012 với một phong cách và giao diện hoàn toàn mới mẻ, hiện đại hơn và thuận tiện hơn cho người sử dụng, khác hẳn so với các phiên bản trước đây.





Trong kết quả được công bố mới đây của hãng nghiên cứu bảo mật AV-Test, Panda Antivirus Pro đạt mức điểm cao 14/18, trong đó, số điểm về khả năng bảo vệ được đánh giá cao nhất.

Panda Antivirus Pro 2012 với thiết kế hoàn toàn mới mẻ, khác hẳn các phiên bản cũ

Những tính năng chính của Panda Antivirus Pro:





- Bảo vệ máy tính chống lại virus, spyware, phần mềm gián điệp, trojan… và các loại phần mềm gây hại khác. Đặc biệt, phần mềm còn phát hiện và loại bỏ những phần mềm thu thập thói quen sử dụng máy tính của người dùng.





- Công nghệ điện toán đám mây tích hợp vào trong phần mềm, giúp nhận diện và ngăn chặn kịp thời những loại phần mềm gây hại mới nhất xuất hiện.





- Đặc biệt, phần mềm còn được tích hợp thêm tính năng tường lửa, giúp kiểm soát và lọc dữ liệu vào/ra trên máy tính, ngăn chặn khả năng hacker xâm nhập và đánh cắp thông tin trên hệ thống thông qua Internet.





- Với những lỗ hổng bảo mật trên hệ thống và các phần mềm chưa kịp vá, Panda Antivirus sẽ kiểm soát và vá tạm thời những lỗ hổng này, chờ đến khi nhà phát triển của chúng tung ra bản vá chính thức. Điều này giúp hạn chế khả năng hacker lợi dụng các lỗ hổng trên hệ thống để xâm nhập và tấn công.





- Tính năng duyệt web an toàn, giúp chống lại các trang web lừa đảo, chứa mã độc…





- Chế độ giải trí/chơi game: giúp thay đổi chế độ bảo vệ máy tính, tiết kiệm tài nguyên hệ thống mà phần mềm sử dụng, cho phép người dùng trải nghiệm game và coi phim mượt mà nhất có thể.





- Tính năng USB Vaccine, giúp ngăn chặn virus lây lan từ USB vào máy tính và ngược lại.





6 tháng miễn phí sử dụng Panda Antivirus Pro 2012:





Mặc định, phiên bản dùng thử của phần mềm chỉ có 30 ngày sử dụng và người dùng phải trả thêm 50 USD cho 1 năm sử dụng.





Để quảng bá cho gói phần mềm phiên bản 2012 vừa ra mắt, Panda Security đang có chương trình khuyến mãi, cho phép người dùng sử dụng miễn phí Panda Antivirus Pro 2012 lên đến 6 tháng.

Bạn có thể download bản thử nghiệm đặc biệt, với thời hạn sử dụng lên đến 6 tháng của phần mềm tại đây





Sau khi cài đặt, trong lần đầu tiên sử dụng, một hộp thoại hiện ra yêu cầu bạn đăng ký bản quyền của phần mềm. Từ hộp thoại này, bạn đánh dấu vào tùy chọn Try free for 180 days, sau đó nhấn Next.

Ở bước tiếp theo, điền địa chỉ email của bạn vào hộp thoại. Đánh dấu vào tùy chọn ‘I don’t want to receive marketing information’ để không phải nhận thư quảng cáo từ Panda Security. Nhấn Next để tiếp tục.

Chờ trong giây lát, cuối cùng nhấn Finish để hoàn tất quá trình đăng ký và kích hoạt phần mềm.





Trong khi đó, ở góc phải của màn hình cũng sẽ hiện ra 1 hộp thoại yêu cầu người dùng kích hoạt bản quyền. Tại đây, bạn đánh dấu vào tùy chọn Remind me later, rồi nhấn OK để bỏ qua hộp thoại này.

Như vậy, máy tính của bạn đã được Panda Antivirus Pro 2012, một trong những phần mềm bảo mật hàng đầu thế giới bảo vệ trong vòng 6 tháng.

Hạn sử dụng phần mềm đến tận tháng 12/2011

Lưu ý: sau khi cài đặt, bạn nên khởi động lại máy tính để Panda Antivirus Pro 2012 bắt đầu hoạt động được ổn định.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)