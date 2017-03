Dưới đây là danh sách những dịch vụ rút gọn link có trong Shorten URL

Ngay sau khi cài đặt các addon vào máy, bạn cần tiến hành thay đổi những lựa chọn cho Shorten URL. Để làm được việc này, bạn truy cập vào trình duyệt Firefox, chọn menu Tools, trong danh sách xổ xuống chọn Shorten URL Options.

Trong danh sách các tùy chọn hiện ra, bạn nhấn vào nút xổ xuống để chọn tên dịch vụ rút gọn link muốn sử dụng trong mục Selected service rồi có hoặc không cần đánh dấu kiểm trước mục Use different shortener for MP3 URL cũng được.

Để có thể nhanh chóng rút gọn link từ chuột, bạn có thể đánh dấu kiểm trước lựa chọn Show icon on Context Menus để thêm biểu tượng chương trình trong trình đơn ngữ cảnh khi bạn nhấp chuột phải vào một link nào đó.



Giao diện thiết lập của Shorten URL

Bạn cũng có thể đưa địa chỉ link vào clipboard để dán vào một văn bản hoặc muốn chia sẻ trực tiếp với bạn bè trong quá trình làm việc bằng cách đánh dấu trước lựa chọn Copy to clipboard, hay đưa lên các dịch vụ mạng xã hội Post to micro-blogging service. Cuối cùng nhấp OK để xác nhận.

Vậy là từ giờ trở đi, việc rút gọn link của bạn cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều với dịch vụ mà mình vừa bổ sung cho Firefox.

Theo Quốc Trung (Tuổi Trẻ)