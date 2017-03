Minube là một thư viện điện tử thông minh, cung cấp đầy đủ các thông tin về hơn 24.000 địa điểm trên 200 quốc gia. Đồng thời ứng dụng này cũng bao gồm khoảng 100.000 thông tin hướng dẫn ngắn gọn từ những người đã từng du lịch qua các địa điểm đó. Bên cạnh đó, chương trình còn có khả năng gợi ý những điểm du lịch gần nhất mà bạn có thể tới.

Sau khi cài đặt thành công, bạn chạm vào nút Begin để bắt đầu. Nhập địa điểm muốn đến vào khung Destination và chờ một lát để chương trình tìm kiếm, ngoài ra, bạn có thể sử dụng tùy chọn Nearby để minube tìm giúp cho bạn các địa điểm du lịch xung quanh dựa vào vị trí hiện tại.

Khi chọn vào một địa điểm bất kì, bạn sẽ được cung cấp một ít thông tin về nơi đó, cũng như các hình ảnh minh họa, điện thoại, địa chỉ (để đặt phòng đối với nhà hàng/khách sạn). Hơn thế nữa, người dùng còn sẽ nhận được các lời nhận xét và hướng dẫn của những du khách đã từng đến đây, việc này sẽ giúp bạn dễ dàng làm quen hơn khi đến những nơi xa lạ. Nếu muốn để lại các lời bình luận, bạn cần tạo cho mình một tài khoản mới hoặc đăng nhập bằng tài khoản Facebook, Google+ thông qua các tùy chọn tương ứng.

Khi muốn đi du lịch theo gợi ý của chương trình, bạn chạm vào biểu tượng 4 vòng tròn nhỏ ở góc phải để nó xuất hiện các tùy chọn weekend (du lịch cuối tuần), relax (thư giãn), romantic (lãng mạn),…Mỗi tùy chọn sẽ bao gồm rất nhiều địa điểm khác nhau nhằm giúp bạn có được những trải nghiệm tốt nhất. Ngoài ra, nó còn đưa ra các gợi ý tham khảo về những việc nên làm (To Do), những địa điểm nên đi (The best), những nơi nên đến ăn (To Eat) và các địa điểm để nghỉ ngơi mà bạn nên đến (To Sleep).

Đây là một ứng dụng săn vé máy bay khá đơn giản, cho phép bạn tìm chuyến bay, đặt vé hoặc giữ chỗ trực tuyến rất nhanh chóng. Giao diện chính bao gồm 4 mục là Vé nội địa, Vé quốc tế, Tin tức và Liên hệ. Cũng tương tự như các ứng dụng khác, đầu tiên người dùng phải lựa chọn loại vé là khứ hồi hay một chiều, nơi đi và nơi đến cũng như thời gian khởi hành và ngày về mong muốn, chạm vào mục Tiếp tục rồi chờ một lát để ứng dụng kiểm tra và so sánh giá cả các chuyến bay.

Các chuyến bay ở đây sẽ được chia ra thành 2 mục riêng biệt là Chiều đi và Chiều về. Lưu ý, giá tiền mỗi chiều là riêng biệt. Để tìm các chuyến bay rẻ nhất, bạn chạm vào biểu tượng chiếc kính lúp ở góc phải, sau đó nhấn vào biểu tượng $, hoặc logo của hãng hàng không tương ứng. Khi đã hoàn tất, bạn nhấn Tiếp tục 2 lần để xem lại thông tin về vé đã chọn và lựa chọn phương thức thanh toán bằng cách chuyển khoản, giao vé tại nhà hoặc tới trực tiếp các đại lí bán vé.

Bên cạnh những ứng dụng cho nền tảng Android, người dùng iOS cũng có thể săn vé máy bay giá rẻ thông qua phần mềm Săn Vé tại địa chỉ http://goo.gl/hx7xvV

Đây là một ứng dụng hoàn toàn thuần Việt, giúp bạn nhanh chóng tìm được những chuyến xe phù hợp mà không cần phải mắc công đi mua vé bên ngoài. Đầu tiên, bạn lựa chọn điểm đi và đến bằng cách nhập vào tên địa danh hoặc tên bến xe, tiếp tục chạm vào biểu tượng cây viết chì để thiết lập thời gian và ngày cần đi rồi nhấn Tìm kiếm. Tuy nhiên, để dễ dàng theo dõi và so sánh, bạn có thể chạm vào mục Sắp Xếp để lọc kết quả theo thời gian, theo giá hoặc xếp hạng.

Đối với mỗi hãng xe, bạn sẽ được cung cấp các thông tin về giờ khởi hành, tên hãng xe, giá tiền và số điện thoại liên lạc để đặt chỗ. Khi chạm vào một mục bất kì, bạn sẽ biết được hành trình của chuyến đi và các trạm dừng chân. Nhìn chung, với giao diện đơn giản và thân thiện, nguồn thông tin phong phú và liên tục được cập nhật theo thay đổi của nhà xe sẽ giúp cho bạn luôn luôn có được những cơ hội tìm được vé xe giá rẻ nhất trong dịp lễ tết.

MINH HOÀNG