Ngày nay, smartphone đã trở nên phổ biến và là môi trường mới ưa thích của hacker.



Không ít người có thói quen lưu các thông tin cá nhân, mã giao dịch ngân hàng, thông tin tài khoản… trên smartphone, và hacker có thể đánh cắp chúng để sử dụng vào những mục đích đen tối.



Dr.Web Mobile Security là phần mềm của hãng bảo mật nổi tiếng đến từ Nga, Dr.Web, cung cấp các giải pháp để bảo vệ an toàn cho dữ liệu trên smartphone của người dùng, với đầy đủ chức năng tương tự như một phần mềm antivirus thông thường trên máy tính cá nhân.

Giao diện phần mềm trên Windows Mobile



- Chờ trong giây lát để Dr.Web kiểm tra sự hợp pháp của mã bản quyền. Sau đó trang web hiển thị điều khoản sử dụng. Đánh dấu vào tùy chọn bên dưới rồi nhấn ‘Continue Registration’ để tiếp tục.



- Khai báo thông tin cá nhân ở form hiện ra ở sau đó. Nhấn Register để kết thúc quá trình đăng ký.

Sau khi hoàn tất đăng ký, Dr.Web sẽ gửi đến người dùng 1 file mang tên drweb32.zip. Giải nén sẽ được file drweb32.key. Đây là file chứa bản quyền của phần mềm khi cài đặt.Download bản cài đặt tương ứng với phiên bản hệ điều hành đang sử dụng trên smartphone tại đây - Sao chép file drweb-wince-en-arm.cab vào smartphone trực tiếp thông qua cáp kết nối USB hoặc đầu đọc thẻ nhớ.- Kích hoạt file trên để quá trình cài đặt tự động diễn ra. Sau khi cài đặt kết thúc, một thông điệp hiện ra: ‘Monitor cannot be launch’. Nhấn Close để đóng thông điệp này.- Nhấn OK để hoàn tất quá trình cài đặt.- Copy file drweb32.key có được ở trên vào thư mục cài đặt Dr.Web trên smartphone (thông thường ở vị trí \Program Files\DrWeb).- Bây giờ, bạn đã có thể sử dụng phần mềm.- Sao chép file drweb-600-android-light.apk download được ở trên vào smartphone.- Kích hoạt file này từ smartphone Android để quá trình cài đặt diễn ra.- Sao chép file drweb32.key ở trên vào thư mục Android/data/com.drweb32/files nằm trên thẻ nhớ của smartphone.- Từ giao diện bản quyền của Dr.Web trên Android, nhấn ‘Use existing license’.

- Nhấn vào ‘Copy from file’, rồi nhấn OK.- Bây giờ bạn đã có thể sử dụng phần mềm trên Android.- Để cài đặt phần mềm nhanh chóng và thuận tiện trên Symbian, bạn nên download và cài đặt gói tiện ích Nokia PC Suite miễn phí tại đây Cài đặt trên máy tính của mình.- Kết nối smartphone với máy tính bằng cáp USB hoặc thông qua Bluetooth. Kích hoạt Nokia PC Suite để đồng bộ hóa thiết bị với máy tính.- Tìm đến file DrWeb60.sis trên máy tính. Ở phần trên của giao diện cài đặt, kích vào biểu tượng -> để bắt đầu quá trình cài đặt.- Trên màn hình của smartphone, một hộp thoại hiện ra thông báo về cài đặt ứng dụng mới. Nhấn Yes để bắt đầu quá trình cài đặt và nhấn Continue để tiếp tục.- Tại hộp thoại ‘Intall Where?’, chọn lựa bộ nhớ trong của điện thoại hay thẻ nhớ ngoài để cài đặt.- Cuối cùng. Nhấn Done để hoàn tất quá trình cài đặt.- Kích hoạt tính năng File Manager trên Nokia PC Suite.- Sao chép file drweb32.key có được ở trên vào thư mục C:\Data\DrWeb\ trên smartphone.- Nhấn nút Done trên thiết bị để hoàn tất.- Bây giờ, bạn đã có thể sử dụng phần mềm trên Symbian.