Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho những ai yêu thích và háo hức chờ đợi Windows 8, Microsoft cũng đã cho phép người dùng download và trải nghiệm miễn phí Windows 8 RTM trong vòng 90 ngày. Đây được xem là phiên bản hoàn chỉnh của Windows 8 để người dùng sử dụng thử trước khi phiên bản chính thức được tung ra vào ngày 26/10 tới đây.



Hướng dẫn cài đặt song song Windows 8 RTM với Windows sẵn có:



Nếu bạn quan tâm và muốn sớm trải nghiệm Windows 8, thực hiện theo các bước dưới đây để cài đặt song song với Windows sẵn có:



Cấ u hình yêu cầu:



Mặc dù Windows 8 được trang bị khá nhiều tính năng, tuy nhiên cấu hình yêu cầu để sử dụng Windows 8 không quá cao:



- Vi xử lý có tốc độ tối thiểu 1GHz.



- Bộ nhớ RAM có dung lượng tối thiểu 1GB.



- Ngoài ra, bạn phải chuẩn bị sẵn 1 phân vùng với dung lượng trống tối thiểu 20GB để cài đặt Windows 8 trên đó.



Lưu ý: phiên bản Windows 8 RTM chỉ cho phép sử dụng thử 90 ngày. Sau thời hạn 90 ngày, người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng, tuy nhiên màn hình desktop sẽ trở thành màu đen và không thể thay đổi hình nền, bên cạnh đó máy tính sẽ tự động tắt sau một vài giờ sử dụng. Phiên bản RTM không thể nâng cấp lên phiên bản chính thức, do vậy, bạn nên cài đặt phiên bản này song song với phiên bản Windows hiện có của mình, để sau 90 ngày sử dụng bạn có thể quay trở lại phiên bản Windows trước đó.



Các bước thực hiện:



- Đầu tiên, bạn download file ISO cài đặt của Windows 8 RTM miễn phí



- Tiếp theo, sử dụng cách thức cài đặt chi tiết để cài đặt song song Windows 8 với phiên bản Windows sẵn có.



Lưu ý: mã bản quyền dùng để cài đặt Windows 8 RTM là: TK8TP-9JN6P-7X7WW-RFFTV-B7QPF. Đoạn mã trong bài viết minh họa ở trên được sử dụng cho phiên bản Windows 8 Consumer Preview, là phiên bản thử nghiệm cũ trước đây.



Lưu ý: bạn nên đọc kỹ từng bước hướng dẫn (cả cài đặt lẫn gỡ bỏ phần mềm) để thực hiện đúng theo từng bước, tránh nhầm lẫn trong quá trình cài đặt.



Một vài điểm cải tiến nổi bật trong Windows 8 bản thử nghiệm chính thức:



Về cơ bản, các tính năng trên Windows 8 RTM giống với phiên bản Release Preview mà Microsoft đã phát hành hồi tháng 6 vừa qua, tuy nhiên Microsoft cũng trang bị cho phiên bản thử nghiệm chính thức của mình một vài sự khác biệt về tính năng và giao diện.



Một trong những cải tiến đáng chú ý nhất trên Windows 8 RTM đó là cho phép người dùng thay đổi hình nền cho giao diện Metro trên Windows 8. Thay vì một màu sắc đơn điệu như trước đây, giờ đây người dùng đã có thể chọn những hình ảnh với đầy màu sắc và hoạt tiết.



Tuy nhiên, người dùng vẫn phải chọn những hình ảnh do chính Microsoft cung cấp chứ chưa thể sử dụng hình ảnh của chính mình để làm hình nền cho giao diện Metro.

Giao diện Metro trở nên thú vị hơn với những hình nền tùy chọn

Bên cạnh giao diện Metro, người dùng cũng có thể thay đổi hình nền cho giao diện khóa máy (Lock Screen) trên Windows 8.

Người dùng cũng được phép tạo hình nền cho giao diện khóa màn hình



Bản thân giao diện Metro cũng có một vài sự thay đổi nhỏ, đặc biệt ở các biểu tượng. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ nhận thấy biểu tượng của kho ứng dụng Store đã được thiết kế lại, với sự xuất hiện của biểu tượng Windows 8 bên trong chiếc túi mua hàng, bên cạnh đó biểu tượng của ứng dụng SkyDrive cũng đã được thay đổi so với trước đây. Màu nền bên dưới một vài biểu tượng cũng đã có sự thay đổi so với phiên bản Release Preview.

Các biểu tượng cũ (hàng trên) của bản thử nghiệm trước và mới (hàng dưới) của Windows RTM



Một sự thay đổi đáng chú ý khác về giao diện trong Windows 8 RTM đó là hiệu ứng Aero Glass, một trong những hiệu ứng nổi bật nhất trên Windows 7 đã bị loại bỏ hoàn toàn. Aero Glass là hiệu ứng tạo cửa sổ và thanh công cụ trong suốt, tuy nhiên giờ đây các cửa sổ và thanh công cụ của Windows 8 RTM sẽ thuần nhất một màu.

Hiệu ứng trong suốt Aero Glass đã bị loại bỏ khỏi Windows 8 RTM

Tuy nhiên, bù lại màu sắc của các cửa sổ và thanh công cụ trên Windows 8 sẽ ở dưới dạng động, nghĩa là thay vì cố định một màu sắc nhất định, màu sắc của những thành phần này sẽ tự động thay đổi sao cho phù hợp với phông màu chủ đạo của hình nền hiển thị trên Windows 8.

Màu sắc cửa sổ và thanh công cụ tùy biến theo màu sắc của hình nền



Sự thay đổi này về giao diện tạo cho Windows 8 một phong cách đơn giản, nhưng không quá đơn điệu với người dùng.



Ngoài trừ những sự thay đổi có thể dễ dàng nhận ra về giao diện của hệ điều hành, Windows 8 RTM còn được cải thiện đáng kể về mức độ ổn định so với phiên bản thử nghiệm Release Preview trước đây. Các hiệu ứng trên phiên bản này mượt mà và nhanh chóng hơn, chẳng hạn hiệu ứng chuyển đổi từ giao diện Metro sang Desktop hay hiệu ứng cuộn thanh ứng dụng trên giao diện Metro…



Về cơ bản, Windows 8 RTM là bản sử dụng thử của Windows 8, do vậy mọi tính năng, ứng dụng và hiệu ứng trên Windows 8 RTM cũng chính là những gì mà Microsoft sẽ mang đến cho Windows 8 phiên bản chính thức được phát hành vào ngày 26/10 tới đây. Do vậy, nếu háo hức không thể chờ đợi thêm 2 tháng, bạn vẫn có thể trải nghiệm Windows 8 ngay từ bây giờ với phiên bản RTM.