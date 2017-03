Nếu bạn đã lỡ mua loại máy này mà muốn thực hiện việc sao chép nhạc, hình, danh bạ... với máy tính thì có lẽ phải nhờ đến phần mềm China Phone Suite.

Nếu bạn đang sở hữu một chiếc điện thoại của các hãng nổi tiếng như Nokia, Motorola, Samsung... thì việc đồng bộ hóa chúng với máy tính là rất dễ dàng bằng cách sử dụng phần mềm của nhà sản xuất (ví dụ bạn sử dụng điện thoại Nokia thì chỉ việc cài phần mềm Nokia PC suite). Nhưng đối với những loại điện thoại không ghi rõ xuất xứ, có đặc điểm “rẻ và đẹp”, thường được gọi chung là điện thoại Trung Quốc (vì phần lớn có nguồn gốc từ Trung Quốc), không có phần mềm cũng như nhãn hiệu, thì sẽ rất khó khăn cho việc đồng bộ với máy tính để thực hiện các công việc như thay đổi nhạc chuông, hình nền, gửi tin nhắn trực tiếp trên máy vi tính, thay đổi sao lưu danh bạ... Để khắc phục điều này, bạn có thể nhờ đến phần mềm China Phone Suite.

Bạn có thể download phần mềm China Phone Suite kèm theo hầu hết các driver dành cho điện thoại Trung Quốc tại đây (nén với WinRAR), dung lượng 3 MB, hoàn toàn miễn phí và tương thích với mọi hệ điều hành Windows.

Để đồng bộ hóa loại điện thoại này với máy tính, đầu tiên bạn phải kết nối điện thoại vào máy vi tính bằng cổng COM (thường có dây đi kèm). Lúc này máy tính sẽ hiện bảng thông báo Found New Hardware yêu cầu bạn cài driver cho cho điện thoại. Vì không có driver trên đĩa CD, bạn sẽ dùng cách cài đặt trên ổ cứng, trong thư mục USB Modem Driver khi tải phần mềm về. Khi máy tính đã nhận diện xong bạn khởi động phần mềm China Phone Suite, vào Settings, trong phần General, ô Connect bạn chọn cổng COM dùng cho điện thoại lúc nãy.

Điện thoại và máy tính của bạn giờ đây đã đồng bộ với nhau một cách nhanh chóng. Trong khung bên trái có các menu: Phonebook, Messenger, Image, Melody, MMS, File Manager... bạn chỉ việc chọn vào mục muốn sử dụng. Phần Messenger cho phép thực hiện các công việc thuộc về nhắn tin, lúc này chưa thấy tin nhắn nào, bạn phải bấm vào nút Download From Handset ở các nút lệnh phía trên (trong menu đó có một số lựa chọn khác như viết tin nhắn mới, trả lời tin nhắn, chuyển tiếp, copy...).

Phần Phonebook cũng tương tự, để sao lưu danh bạ bạn chọn vào phần Phonebook, bấm nút File ở phía trên, chọn Export, sau này khi cần bạn chỉ việc Import vào là xong. Ngoài ra bạn có thể thay đổi nhạc chuông và hình ảnh có sẵn trong máy ở phần Image và Melody. Mục File Manager cho phép sao chép các file dữ liệu, nhạc, ebook... từ điện thoại vào máy tính và ngược lại.