Windows 7 sẽ được chia nhiều phiên bản cho từng đối tượng sử dụng. Bài viết sau cung cấp những hiểu biết cơ bản về Windows 7 Starter.

Windows 7 Starter dành cho ai?

Windows 7 Starter là phiên bản gọn nhẹ nhất trong số các phiên bản của hệ điều hành Windows 7 mà Microsoft chuẩn bị đưa ra thị trường.

Windows 7 Starter dành cho các cá nhân, sinh viên, người dùng gia đình hoặc doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng máy tính với các tác vụ đơn giản như tạo và gửi email, soạn thảo văn bản, kết nối và truy cập internet...

Do đây là phiên bản gọn nhẹ nhất nên đặc biệt thích hợp để cài đặt cho netbook hoặc những máy tính có cấu hình thấp.

Cấu hình cơ bản để cài đặt Windows 7 Starter

- Vi xử lý 1 GHz 32-bit (x86) hoặc 64-bit trở lên

- Bộ nhớ 1GB RAM (32-bit) hoặc 2GB RAM (64-bit)

- Ô cứng còn trống 16GB (32-bit) hoặc 20GB (64-bit)

- Đồ họa DirectX 9 với WDDM 1.0 hoặc cao hơn.

Bà Công Nam Phương, phụ trách tiếp thị sản phẩm Windows Client (Microsoft), cho biết: “Ngay từ thời điểm mới ra mắt Windows Vista, Microsoft đã đưa ra phiên bản Windows Vista Starter nhằm mang lại một bộ phần mềm với giá thành thấp nhất cho những người chỉ có những nhu cầu cơ bản. Và một trong những thay đổi lớn của Microsoft ở Windows 7 Starter Edition chính là khả năng chạy nhiều hơn 3 ứng dụng cùng một lúc”.

Tuy nhiên, việc loại bỏ hạn chế 3 ứng dụng cũng chưa phải là tất cả. Điểm mạnh nằm ở nền tảng Windows 7. Và dù chỉ là bản Starter, Windows 7 vẫn mang lại những trải nghiệm mới nhất, đáp ứng được đúng thông điệp mà Microsoft “đơn giản hơn, dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn”.

Những tính năng mới nổi bật

Windows® Taskbar và Jumplist: Windows 7 Starter Edition có tính năng Pin to Taskbar và JumpList, giúp người dùng có thể nhanh chóng mở những ứng dụng hay tài liệu chỉ với vài cú click chuột. Người dùng có thể đặt các chương trình thường xuyên sử dụng tại một nơi nhất định trên thanh taskbar và khởi động chương trình với một click chuột.

Action Center: Tính năng Action Center trong Windows 7 là một công cụ tốt để trợ giúp người dùng không cần phải am hiểu quá sâu về máy tính cũng có thể dễ dàng quản lý các vấn đề phát sinh.

Join in HomeGroup: Một cải thiện quan trọng nữa là khả năng chia sẻ dữ liệu qua mạng ngang hàng giữa các máy tính cài Windows 7 Starter Edition. Microsoft còn mở rộng lên gấp đôi thành 20 kết nối, so với 10 như trước đây. Các doanh nghiệp nhỏ chỉ với một vài máy tính cũng có thể đầu tư một hệ thống mạng ngang hàng đơn giản với một chi phí tối thiểu.

Hỗ trợ DirectX 11: Windows 7 Starter Edition vẫn hỗ trợ DirectX 11 ở mức tốt nhất. Các game thủ hoàn toàn có thể yên tâm là các trò chơi vẫn có thể chạy trên nền hệ điều hành mới.

Để sở hữu Windows 7 Starter

Bắt đầu từ ngày 22/10 tới, người tiêu dùng có thể sở hữu được hệ điều hành Windows 7. Nếu bạn chưa có máy tính, cách đơn giản nhất là mua máy tính mới có cài đặt sẵn hệ điều hành Windows 7 Starter có bản quyền. Đây cũng là hình thức mua Windows 7 Starter rẻ nhất.

Để đảm bảo bạn đã mua phần mềm Windows 7 Starter chính hãng, Microsoft khuyên bạn nên mua máy tính tại các cửa hàng uy tín hoặc các đại lý phân phối chính hãng. Một cách khác để chắc chắn không mua phải phần mềm lậu là tự kiểm tra ngay tại cửa hàng bằng cách truy cập vào địa chỉ www.microsoft.com/genuine, chọn “validate Windows” để xác thực bản quyền phần mềm.

Với giao diện đơn giản, Windows 7 Starter định hướng mang đến cho người dùng một hệ điều hành đáp ứng những nhu cầu sử dụng cơ bản nhất với giá thành tối thiểu. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ thường xuyên từ việc cập nhật bảo mật giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng máy tính trong môi trường internet.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Tổng giám đốc – Công ty cổ phần MISA đánh giá: “Windows 7 Starter là một phiên bản gọn gàng thích hợp với những người mới sử dụng máy tính hoặc chỉ dùng các tính năng đơn giản như email, soạn thảo văn bản, truy cập internet… Như vậy, người dùng sẽ không lãng phí tiền để mua một hệ điều hành với các chức năng cao cấp hơn mà họ không có nhu cầu khi sử dụng.

So với các hệ điều hành hiện có trên thị trường, Windows 7 Starter tương thích tốt hơn với các ứng dụng và thiết bị ngoại vi, an toàn, tin cậy do được hỗ trợ cập nhật thường xuyên, cũng như có thể nâng cấp lên phiên bản cao cấp hơn nếu người dùng có nhu cầu sử dụng nhiều tính năng hơn ở các phiên bản cao cấp hơn.”

Microsoft cho biết, trong tháng ra mắt Windows 7 tại Việt Nam, dự kiến từ 1/11, có 4 chuỗi cửa hàng thuộc các đại lý và siêu thị điện máy sẽ là các điển hình về triển khai Windows 7 cho khách hàng: Trần Anh, Đăng Khoa, Nguyễn Kim, Phong Vũ.

Tới đây, khách hàng có được cơ hội trải nghiệm hệ điều hành windows 7 và được sở hữu các máy tính phù hợp với các khuyến mại đặc biệt từ cả Microsoft và đại lý. Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.windows7vn.com.