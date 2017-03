Dữ liệu rác luôn là một vấn nạn đáng ngại với nhiều người dùng máy tính. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm giảm hiệu suất hoạt động của hệ thống.

COMODO System Cleaner (CSC) phiên bản mới nhất được cung cấp tại đây, tương thích với Windows XP trở lên, chạy không cần cài đặt nên có thể dùng ngay trên USB.

Sau khi tải về, bạn tiến hành giải nén rồi kích hoạt tập tin CSC.exe để vào giao diện chính. Ở lần sử dụng đầu tiên, bạn phải đợi cho chương trình quét qua hệ thống. Sau đó mới thao tác trên giao diện của chương trình được. Các chức năng được phân theo các thẻ ở bên trái giao diện.

Registry Cleaner: Quét các khóa rác trong trình điều khiển Registry Editor.

Sử dụng: Nhấn Scan > Đợi cho chương trình quét các khóa được cho là rác > Xem qua báo cáo > Chọn Clean, rồi Yes > Chọn Yes để tạo một điểm khôi phục > Hoàn thành, nhấp Done.

Disk Cleaner: Quét rác cho đĩa cứng.

Sử dụng: Nhấn Scan > Đợi chương trình quét xong, bấm Clean, chọn Yes > Chọn Yes để tạo một điểm khôi phục > Hoàn thành, dùng Done.

Privacy Cleaner: Quét dữ liệu cá nhân.

Sử dụng: Nhấn Scan > Chọn các nhóm dữ liệu cần quét > Nhấn Clean, chọn Yes > rồi Yes để tạo một điểm khôi phục > Hoàn thành, nhấp Done > chọn Restart Later để tiếp tục phiên làm việc.

Autorun Manager: Quản lý các ứng dụng chạy nền trong Windows.

Sử dụng: Danh sách các ứng dụng đang chạy hiện ra trên giao diện chính, bạn nhấp chuột phải vào ứng dụng muốn xử lý, rồi chọn: Remove (xóa khỏi danh sách), Disable (Vô hiệu hóa), Enable (Cho phép sử dụng), Properties (Xem thông tin)...

System Information: Xem thông tin hệ thống máy tính của bạn.

System Settings: Các thiết lập nâng cao cho hệ thống.