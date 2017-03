Virus nói riêng và các phần mềm gây hại nói chung, ngày càng tinh vi và có mức độ phá hại lớn. Không chỉ lây lan nhanh và làm ảnh hưởng đến hoạt động của máy tính, các loại virus còn có thể xâm nhập và phá hỏng các chức năng cơ bản hệ thống. Một khi chúng đã làm được điều này, thì dù sử dụng chương trình bảo mật tốt đến đâu đi nữa, thì cũng chỉ có thể dọn dẹp sạch virus xâm nhập, mà không thể khắc phục các hậu quả do chúng gây ra.

Các lỗi này thường nằm sau trong hệ thống, và để khắc phục chúng cần có kiến thức khá sâu về Windows. Nếu rơi vào trường hợp này, XP Quick Fix sẽ là cách giải quyết đơn giản nhất.

XP Quick Fix là tiện ích miễn phí, cho phép bạn khôi phục lại các chức năng cơ bản của Windows trong trường hợp chúng bị virus hay các phần mềm độc hại phá hủy. Không giống với tên gọi của mình, XP Quick Fix có thể sử dụng cho cả Windows XP và Vista.

Download chương trình tại http://softbuzz.net/Windows/System-Utilities/System-Maintenance/XP-Quick-Fix_37.html

Sau khi download, giải nén và kích hoạt file LFX.exe để sử dụng ngay mà không cần cài đặt. XP Quick Fix cung cấp 25 khả năng khôi phục khác nhau, ứng với 25 nút bấm, tuy nhiên chỉ có vài chức năng dưới đây là thực sự cần thiết để khắc phục khi có sự cố xảy ra:

- Enable Task Manager: phục hồi chức năng Task Manager

- Enable Registry Editor: phục hồi chức năng chỉnh sửa Registry

- Stop My Documents at Startup: ngăn không cho cửa sổ My Documents tự động mở mỗi khi khởi động máy tính

- Enable Folder Options: khôi phục chức năng Folder Options

- Restore Missing Run Dialog: khôi phục hộp thoại Run (đối với Windows XP)

- Enable CMD: khôi phục chức năng Command Prompt (cửa sổ DOS) trong Windows

- Restore My Computer Properties: khôi phục lại các chức năng bị thiếu khi click chuột phải vào biểu tượng của My Computer

- Restore Device Manager: khôi phục chức năng quản lý các thiết bị phần cứng

- Fix Delay Opening My Computer/Explorer: khắc phục tình trạng không mở được cửa sổ My Computer

- Restore Greyed Explorer and Taskbar Toolbars: khôi phục lại các chức năng và lựa chọn khi click chuột phải vào thanh Toolbar

- Restore My Documents Properties: khôi phục các chức năng bị mất khi click chuột phải vào biểu tượng My Documents.

- Fix Right Click Error: khôi phục chức năng khi click chuột phải

- Fix Slowed Network – File / Shared / Remote: khôi phục lại tốc độ kết nối mạng

- CD/DVD Drive is missing or not recognized: khôi phục tình trạng không nhận ra ổ đĩa CD/DVD

- Fix CD Autoplay: khôi phục tình trạng không tự chạy đĩa của ổ quang

- Restore send to contact item: khôi phục lại đầy đủ các điểm đến trong menu Sent to khi click chuột phải

- Error when trying to access Add or Remove Programe: khôi phục lỗi không truy cập được chức năng Add/Remove Programe để gỡ bỏ chương trình

Trên đây là các chức năng chính của XP Quick Fix. Ứng với các lỗi bạn gặp phải trên hệ thống, chỉ việc nhân váo nút tương ứng, chương trình sẽ tự động khắc phục các lỗi đó ngay lập tức. Trong trường hợp sau khi nhấn nút nhưng lỗi vẫn chưa được khắc phục, hãy thử khởi động lại máy.

Hy vọng, với XP Quick Fix, những lỗi do virus gây ra không còn gây cho bạn quá nhiều khó khăn.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân Trí)