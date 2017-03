Giống như Google Alerts, bạn có thể sử dụng các tìm kiếm này cho vấn đề nghiên cứu thị trường của mình; bất cứ khi nào ai đó đề cập đến công ty , các đối thủ cạnh tranh hoặc lĩnh vực của bạn, một lưu ý sẽ xuất hiện trong RSS reader. Đây chính là cách thực hiện, thậm chí nếu bạn không có tài khoản Twitter.

Vào trang tìm kiếm, nhập vào chuỗi truy vấn của bạn. Kích Advanced Search để hạn chế các kết quả tìm kiếm đối với một ngôn ngữ nào đó. Trường None of these words sẽ giúp bạn hạn chế nhiều thứ, chẳng hạn như tìm kiếm "phone" không phải "iPhone". Hoặc bạn có thể đạt được các kết quả tương tự bằng ký hiệu “-”, ví dụ như thêm "-iPhone" vào truy vấn.

Tìm kiếm một thứ nào đó cụ thể, do có thể có rất nhiều hit trên các chủ đề chung chung. Chính vì vậy bạn hãy thử với tên công ty của bạn, công ty cạnh tranh hoặc chủ đề lĩnh vực gần đây. Các từ mang tính tham chiếu cũng có thể giúp bạn rất nhiều, chẳng hạn như "like," "hate," và "favorite". Sau đó hãy kích Search khi sẵn sàng.

Trên trang kết quả khác, chỉ cần kích vào liên kết Feed for this query để add tìm kiếm vào RSS reader của bạn. Lúc này công cụ RSS của bạn sẽ giữ một thống kê liên tục cho doanh nghiệp của bạn.