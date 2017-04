1. Mẹo tiết kiệm dữ liệu khi sử dụng Facebook

Để trải nghiệm tính năng Data Saver, bạn cần phải cập nhật ứng dụng Facebook lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc cài đặt trực tiếp bằng cách truy cập vào địa chỉ https://goo.gl/fu6z9.





Lưu ý, hiện tại người viết chỉ mới thấy tính năng Data Saver xuất hiện trên các thiết bị Android.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy đăng nhập vào tài khoản Facebook cá nhân, sau đó nhấp vào biểu tượng menu ở góc trên bên phải.





- Bước 2: Kéo xuống cuối trang và nhấp vào mục Data Saver (trình tiết kiệm dữ liệu) > Data Saver On (trình tiết kiệm dữ liệu đang bật). Tùy chọn Always turn off Data Saver on Wi-Fi sẽ tự động vô hiệu hóa tính năng tiết kiệm dữ liệu khi người dùng kết nối Wi-Fi.

- Bước 3: Khi đã kích hoạt tính năng Data Saver, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm biểu tượng đo dữ liệu ở góc phải mỗi bài viết, hình ảnh đại diện cũng sẽ bị thu nhỏ kích thước, đồng thời tính năng Autoplay (tự động phát) video cũng bị vô hiệu hóa.



Lướt Facebook ở chế độ tiết kiệm (trái) và bình thường (phải). Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Để bật/tắt nhanh tính năng Data Saver, người dùng có thể chạm vào nút Settings (cài đặt) ở thanh menu trên cùng.

Xem thêm: 4 cách tận dụng smartphone cũ có thể bạn chưa biết - Thay vì bỏ đi, bạn có thể tận dụng những chiếc smartphone cũ để làm camera giám sát nhà cửa, chuông cửa, điện thoại dự phòng, thiết bị báo thức… và rất nhiều lợi ích khác.

2. Lựa chọn gói cước 4G phù hợp

Với nhu cầu đa dạng của nhiều đối tượng khách hàng, Viettel đã triển khai gói cước Facebook theo từng mốc thời gian với nhiều giá cước khác nhau.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng My Viettel tại địa chỉ https://goo.gl/GXCv08, tương thích với các thiết bị chạy Android 4.0 trở lên.

- Bước 2: Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần đăng kí tài khoản tương ứng bằng số điện thoại. Tại giao diện chính, bạn hãy kéo xuống bên dưới và nhấp vào mục Khuyến mại cho bạn và tìm đến gói cước dành riêng cho Facebook.





- Bước 3: Cụ thể, bạn sẽ có ba gói cước để lựa chọn gồm FB1N (3.000 đồng/ngày), FB7 (15.000 đồng/tuần) và FB30 (30.000 đồng/30 ngày). Để đăng kí, bạn chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn. Tương tự, nếu muốn hủy gói cước, người dùng chỉ cần soạn tin HUY FB và gửi đến 191.

Lưu ý, gói dữ liệu này chỉ áp dụng khi sử dụng Facebook, không bao gồm các dịch vụ khác.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Xem thêm: 2 cách phát hiện và ngăn chặn khách xài chùa Wi-Fi - Wireless Network Watcher và Fing cho phép người dùng kiểm soát toàn bộ các thiết bị đang kết nối Wi-Fi chỉ với vài thao tác đơn giản.





MINH HOÀNG