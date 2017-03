Trang AppleInsider cho hay, sở dĩ có sự tăng vọt về hiệu suất này là nhờ một con chip xử lý đồ họa (GPU) mới từ Imagination Technologies, hãng chuyên sản xuất GPU cho các thiết bị di động của Apple.



Được công bố tại CES 2012, họ chip GPU PowerVR Series6 của Imagination được quảng cáo là mang đến tốc độ gấp 20 lần, thậm chí hơn, so với thế hệ GPU hiện nay.



Hệ quả là nó sẽ “cho phép các đối tác của chúng tôi tạo ra những thiết bị có trải nghiệm người dùng tuyệt vời, từ giao diện người dùng cực kỳ “tự nhiên” cho đến game siêu thực. Đồng thời, nhiều ứng dụng chưa từng được nghĩ là có thể đáp xuống thiết bị di động vì đòi hỏi sức mạnh xử lý lớn cũng sẽ trở nên trong tầm tay”, đại diện Imagination tuyên bố.



Imagination hiện đang cung cấp GPU cho iPad, iPod Touch, iPhone và Apple TV, AppleInsider cho hay.



Những cuộc kiểm tra sức mạnh đồ họa của iPad 2 trước đây đã cho thấy một sự nhảy vọt về tốc độ so với iPad đời đầu. Nhờ đó mà các tựa game và ứng dụng tốn nhiều sức mạnh đồ họa dành cho iPad 2 cũng tăng đột biến về số lượng.



Apple thậm chí cũng sở hữu một lượng cổ phần của Imagionation, vì thế, việc suy đoán PowerVR Series 6 sẽ hiện diện trên iPhone và iPad mới là chuyện dễ hiểu. Chỉ có điều “khi nào” thì không ai dám chắc.



Với việc iPad 3 được đồn là sẽ bắt đầu xuất xưởng từ tháng 3 này, sẽ rất khó để Apple có thể kịp tận dụng GPU mới nhất từ Imagination. Làn sóng tin đồn mới nhất cho hay, Pegatron Technologies, hãng cung cấp linh kiện và lắp ráp iPad đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng dành cho mẫu tablet mới.



Một kênh tin đồn khác tiết lộ Apple vẫn chọn LG và Samsung sản xuất màn hình cho iPad 3, gạt Sharp ra rìa vì lý do “không đáp ứng được các quy chuẩn cấu hình của Apple”.

Theo Trọng Cầm (VNN)