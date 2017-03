Việc điều khiển smartphone bằng giọng nói vốn đã không còn xa lạ gì với người dùng, chẳng hạn như Siri, Cortana hay Google Now. Tuy nhiên, cả 3 ứng dụng này đều hỗ trợ tiếng Việt chưa tốt, do đó hôm nay Kỷ Nguyên Số sẽ giới thiệu với bạn đọc ứng dụng VAV (Virtual Assistant for Vietnamese), do một nhóm các bạn sinh viên ĐHQG Hà Nội nghiên cứu và phát triển.



Cài đặt ứng dụng VAV cho smartphone trên Google Play. Ảnh: MH

Vì đây chỉ là phiên bản sơ khai đầu tiên nên sẽ không thể nào tránh khỏi việc gặp lỗi trong quá trình sử dụng. Ứng dụng này hiện tại đang được cung cấp miễn phí trên Google Play tại địa chỉ https://goo.gl/hw3cGi, VAV có thể hiểu được ý định của bạn dù bạn diễn đạt câu lệnh của mình theo nhiều cách khác nhau mà không tuân theo bất kỳ khuôn mẫu nào.



Điều khiển smartphone, mở ứng dụng, truy vấn bằng tiếng Việt. Ảnh: MH

Nếu bạn muốn mở bài nhạc nào trên máy thì chỉ cần nhấn vào biểu tượng cái micro cho đến khi nó hiện màu cam thì bắt đầu nói. Ví dụ “mở bài hát vợ người ta”, “mở ứng dụng facebook”, “đường đến bến xe miền đông”, “thời tiết hiện nay”, “giá vàng hôm nay”, “nhắn tin cho anh Tiểu Minh”, “gọi điện cho chị Triệu Mẫn”… thì nó sẽ ngay lập tức nó sẽ mở ứng dụng, mở bản đồ tìm đường, tìm kiếm trên web... hoặc thực hiện các hành động tương ứng cho dù bạn có diễn đạt câu chữ theo nhiều kiểu khác nhau. Tất nhiên là vẫn còn đó rất nhiều tính năng khác mà bạn có thể tìm hiểu thêm trong quá trình sử dụng.

Đặc biệt, bạn còn có thể trò chuyện với người trợ lý ảo này, VAV rất thông minh và dí dỏm khi bạn hỏi về vấn đề có người yêu chưa ;)

Chúc các bạn thành công!

MINH HOÀNG