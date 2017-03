Là trình antivirus đầu tiên không hề có nút lệnh cập nhật cơ sở dữ liệu trực tuyến và cũng không cần cập nhật dữ liệu, Panda Cloud Antivirus phát hiện và loại bỏ malware hiểm độc khỏi máy tính người dùng dựa trên nguồn thông tin về malware nhận từ server của Panda Security.

Tuy nhiên, đừng vì thế mà bạn xem thường sức mạnh của Panda Cloud Antivirus 1.0. Trong cuộc thử nghiệm gần đây được thực hiện bởi PC World Mỹ và AV-Test.org, khả năng nhận dạng malware của Panda Cloud Antivirus 1.0 đạt tỉ lệ rất cao 99,4%, qua mặt nhiều trình antivirus miễn phí có “máu mặt” khác như Avira Antivir Personal (98,9%), Avast Antivirus Home (98,2%), Microsoft Security Esstensials (97,8%), AVG Free (95,8%), Comodo Internet Security (74,6%).

So với ba bản Beta trước đó, Panda Cloud Antivirus 1.0 chiếm ít tài nguyên bộ nhớ hơn (chỉ khoảng 8-10MB ở trạng thái chạy nền, và khoảng 9-13MB khi quét máy) và hoạt động ổn định hơn. Tuy tốc độ đã được cải thiện đáng kể nhưng Panda Cloud Antivirus 1.0 vẫn quét máy chưa nhanh lắm.

Dù có ưu điểm đón đầu các malware mới xuất hiện rất tốt, song tốt nhất bạn nên cài Panda Cloud Antivirus 1.0 trên máy tính “hoàn toàn sạch” (mới cài xong Windows chẳng hạn) và kết nối Internet thường xuyên.

Bạn tải miễn phí Panda Cloud Antivirus 1.0 tại đây, dung lượng 21,9MB, tương thích với Windows XP/Vista/7.

“Điện toán đám mây” là thuật ngữ dùng để chỉ các ứng dụng vận hành trên nền tảng trình duyệt web nhưng phần điện toán (computing) lại được thực hiện trên một máy chủ dữ liệu ở xa, kết nối với trình duyệt qua mạng Internet toàn cầu. Nói một cách đơn giản nhất “ứng dụng điện toán đám mây” chính là những ứng dụng trực tuyến trên Internet. Trình duyệt là nơi ứng dụng hiện hữu và vận hành, còn dữ liệu được lưu trữ và xử lý ở máy chủ của nhà cung cấp ứng dụng đó.

Lưu ý: muốn cài Panda Cloud Antivirus 1.0, trước hết bạn phải gỡ bỏ trình antivirus cài trong máy trước đó. Nếu không, hộp thoại báo lỗi Panda Cloud Antivirus 1.0 không tương thích với trình antivirus có sẵn sẽ xuất hiện.

Tốc độ cài Panda Cloud Antivirus 1.0 rất nhanh (chỉ khoảng 1-2 phút). Trong hộp thoại xuất hiện khi việc cài đặt hoàn tất, bạn nhấp vào liên kết Create your free account here phía dưới để đăng ký một tài khoản sử dụng Panda Cloud Antivirus 1.0 trên máy mình (nếu chưa có). Điền xong thông tin đăng ký từ trang web mở ra, bạn bấm nút Create my account. Tiếp đó đăng nhập địa chỉ email vừa khai báo, mở lá thư có tiêu đề Panda Cloud Antivirus account activation, rồi nhấp vào liên kết trong thư để kích hoạt tài khoản.

Tiếp theo, bạn điền địa chỉ email và mật khẩu đã khai báo ở trên vào hai hộp User name và Password, rồi bấm Sign in để đăng nhập. Lúc này, Panda Cloud Antivirus 1.0 mới chính thức được cấp phép hoạt động cũng như sẵn sàng bảo vệ máy tính của bạn trước mọi malware.

Giao diện Panda Cloud Antivirus 1.0 được thiết kế rất đơn giản, gồm bốn thẻ tương ứng với bốn biểu tượng (tính từ trái sang phải) như sau:

1. Thẻ đầu tiên gồm có tùy chọn I want automatic management of possible virus… (nên giữ như mặc định để máy tính tự gửi những mẫu virus phát hiện được đến Panda Security) và nút Change settings (cho phép bạn thiết lập kết nối Panda Cloud Antivirus với server của Panda Security qua proxy server).

2. Trong thẻ thứ hai, bạn sẽ thấy hai nút lệnh tương ứng với hai chế độ quét máy: Quick scan (chỉ quét những điểm nóng của hệ thống), Scan other items (lựa chọn ổ đĩa/thư mục muốn quét malware).

Ngoài ra, bạn có thể nhấp phải chuột vào ổ đĩa/thư mục muốn kiểm tra malware và chọn lệnh Scan with Panda Cloud Antivirus.

3. Thẻ thứ ba thống kê số lượng virus, worm (sâu), trojan, spyware, adware, dialer (quay số điện thoại quốc tế), tracking cookies (cookies theo dấu vết lướt web của bạn) bị Panda Cloud Antivirus 1.0 phát hiện, kèm theo nút See the events report để theo dõi lịch sử quét máy.

4. Thẻ thứ tư thể hiện trạng thái bảo vệ máy tính. Nếu thấy chữ OK là tốt.

Lưu ý: biểu tượng thùng rác phía dưới góc phải giao diện giúp bạn mở cửa sổ hỗ trợ khôi phục những chương trình “sạch” bị Panda Cloud Antivirus 1.0 “giết” nhầm.

Theo QUANG VÂN (TTO /DIGILIFE)