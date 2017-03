(Nguồn: Internet)

Tình trạng không thể truy cập vào trang này đã được người dùng trên khắp thế giới thông báo.



Sau đó, tổ chức phi lợi nhuận quản lý Wikipedia là Wikimedia Foundation đã bày tỏ trên Twitter rằng các kỹ sư của họ đang cố hết sức tập trung xử lý “một số vấn đề về kỹ thuật.”



Ở thời điểm trang bị sập, khi truy cập vào trang status.wikipedia.org vốn liệt kê chi tiết tình trạng hoạt động của các máy chủ Wikipedia, người ta thấy rất nhiều vạch đỏ thông báo lỗi dịch vụ.



Theo thống kê, hiện nay có khoảng 25 triệu người dùng Wikipedia truy cập trang tiếng Anh của dịch vụ từ điển này mỗi ngày. Do vậy, việc Wikipedia bất ngờ bị sập đã khiến cho cộng đồng cư dân mạng hết sức xôn xao.



Không ít người đã lên Twitter để thông báo sự việc, và tìm hiểu xem có nhiều người gặp phải tình trạng giống như họ hay không.



Tuy nhiên, rất may là tới 11 giờ sáng (giờ ET), Wikipedia đã khôi phục được hoạt động gần như bình thường.



Theo thông tin rò rỉ thì sự cố bất ngờ nói trên bắt nguồn từ vấn đề mạng lỗi ở trung tâm dữ liệu Tampa./.

