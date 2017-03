Mega được xem là sự hồi sinh của dịch vụ chia sẻ file nổi tiếng Megaupload, được chính thức ra mắt vào ngày hôm qua, 20/1, đúng 1 năm sau khi Megaupload bị đóng cửa bởi chính phủ Mỹ.



Tương tự như phiên bản “tiền nhiệm”, Mega cũng là dịch vụ lưu trữ trực tuyến, cho phép người dùng upload, lưu trữ và chia sẻ mọi loại file trên dịch vụ này.

Mega là sự “hồi sinh” của Megaupload, với nhiều sự hỗ trợ hơn cho người dùng



Để tránh đi vào “vết xe đổ” của Megaupload, những dữ liệu upload lên Mega sẽ được mã hóa để chỉ cho phép những ai upload dữ liệu đó và những ai được chia sẻ mới có quyền xem và sử dụng những dữ liệu trên Mega.



Kim Dotcom khẳng định dịch vụ mới của mình là hoàn toàn hợp pháp và những nỗ lực để đóng cửa dịch vụ này là vô ích.



“Đây là dịch vụ mà Hollywood và chính phủ Mỹ không thể sờ tay đến được”, Kim Dotcom tự tin tuyên bố trong buổi ra mắt. “Về mật pháp lý, không có lý do gì để họ có thể đóng cửa dịch vụ này. Trang web hoạt động một cách hợp pháp và có quyền tồn tại, giống những dịch vụ lưu trữ khác như Dropbox, Boxnet và các đối thủ cạnh tranh khác”.



Tuy nhiên, khác với dịch vụ Megaupload trước đây vốn có rất nhiều sự hạn chế với người dùng miễn phí, giờ đây dịch vụ Mega đã trở nên “hào phóng” hơn. Những người dùng đăng ký sẽ được cung cấp 50GB dung lượng lưu trữ miễn phí để chứa dữ liệu. Dung lượng này là lớn hơn rất nhiều so với các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến nổi tiếng khác, như DropdBox (2GB miễn phí), Google Drive (5GB miễn phí) hay Microsoft SkyDrive (7GB miễn phí).



Với những người dùng muốn nhiều hơn 50GB dung lượng lưu trữ có thể đặt mua tài khoản mở rộng, với các mức giá 9,99Euro (13,29USD), 19,99Euro (26,59USD) và 29,99Euro (39,90) hàng tháng cho dung lượng lưu trữ tương đương 500GB, 2TB và 4TB.



Việc “hồi sinh” dịch vụ chia sẻ file yêu thích Megaupload lập tức đã gây được sự chú ý và hưởng ứng của rất nhiều người, đặc biệt với những ai đã từng yêu thích dịch vụ chia sẻ file Megaupload trước đây.

Kim Dotcom trong buổi lễ ra mắt Mega hoành tráng tại tư gia của mình ở New Zealand



Trong ngày đầu tiên sau khi ra mắt, trang web của Mega đã rơi vào trạng thái ngưng trệ do lượng truy cập quá đông. Theo chia sẻ của Kim Dotcom trên trang cá nhân của mình, Mega đã có hơn 100.000 người dùng chỉ trong 1 giờ đầu tiên mở màn. Chỉ sau 24 giờ đầu tiên, con số người dùng của Mega đã vượt mốc 1 triệu người.



Trước đó, dịch vụ chia sẻ dữ liệu số 1 thế giới Megaupload đã bị đóng cửa vào tháng 1/2012, còn nhà sáng lập Kim Dotcom bị cảnh sát New Zealand bắt giữ vì những cáo buộc vi phạm bản quyền.



Kim Dotcom đã phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình và chuẩn bị dự phiên toàn diễn ra vào tháng 8 tới đây để chống lại một lệnh dẫn độ từ New Zealand sang Mỹ, nơi Kim Dotcom có thể bị kết án nhiều năm tù giam.



Sau khi Megaupload bị đóng cửa, 25 PB (Petabytes = 1 triệu GB) của 50 triệu người dùng trên Megaupload đang đứng trước nguy cơ bị xóa sạch. Trong khi đó, Kim Dotcom đã bị kết án tránh xa khỏi máy tính suốt đời, tuy nhiên sau đó bản án này đã được gỡ bỏ. Hiện Kim Dotcom cho biết đang nỗ lực để kháng cáo và xin khôi phục lại dữ liệu trên Megaupload cho người dùng.



Vụ việc đóng cửa Megaupload từng gây không ít xôn xao và tranh cãi trong giới công nghệ. Nhiều người cho rằng đây là biện pháp hợp lý để cảnh cáo với những ai xem thường việc bảo hộ quyền sở hữu, trong khi đó, nhiều người ủng hộ Megaupload vì sự tự do của Internet. Bản thân Kim Dotcom cũng được nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới công nghệ ủng hộ, trong đó có nhà đồng sáng lập Apple, Steve Woziniak.

