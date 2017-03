Chương trình hỗ trợ các định dạng phổ biến như jpg, tif, bmp, png, psd, pcx, wmv, avi và lấy hình ảnh trực tiếp từ máy quét chỉ trong vài cú nhấp chuột.

http://www.ocrfree.net/download.html , dung lượng 6MB, tương thích Windows XP/Vista/7/8/8.1/10. Tải tại

Đầu tiên, bạn chọn đến tập tin cần trích xuất văn bản hoặc các tài liệu từ máy quét thông qua nút Scan. Sử dụng chuột để khoanh vùng khu vực cần trích xuất văn bản và nhấn OCR.

Nếu kết quả chưa thật sự chính xác, bạn nhấn Enlarge để phóng to khu vực đó ra và tiến hành khoanh vùng lại. Khi đó, văn bản mà bạn trích xuất được từ hình ảnh sẽ được hiển thị ở khung bên cạnh. Mục Selection sẽ hiển thị các tùy chọn như là Crop image to selected area (cắt cúp hình ảnh ở khu vực đang được chọn), Copy image selection to clipboard (sao chép khu vực hình ảnh đang được chọn vào clipboard) và cuối cùng là Clear image selection (bỏ sự lựa chọn ở khu vực đang được khoanh vùng).

Khi bạn nhấn chuột vào khung hiển thị văn bản bên cạnh, bạn có thể thêmhoặc xóa bỏ bất kì đoạn nào không cần thiết. Nhấn Save Text để lưu lại dưới định dạng txt hoặc Export Text into Microsoft Word để mở nó bằng Microsoft Word.

MINH HOÀNG