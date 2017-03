Trong quá trình sử dụng máy tính để duyệt web, chắc hẳn rằng bạn sẽ có những thiết lập để thay đổi các thuộc tính của trình duyệt web hoặc cài đặt thêm các plug-in, thiết lập danh sách bookmark, lưu mật khẩu trên trình duyệt web… Nếu chẳng may phải cài đặt mới hoàn toàn Windows, các thiết lập và thuộc tính này cũng sẽ bị mất hết và bạn phải thiết lập lại từ đầu. Hoặc đơn giản hơn, nếu bạn sử dụng 1 máy tính khác, nhưng vẫn muốn giữ nguyên các thuộc tính của trình duyệt web như ở máy tính của mình thì FavBackup sẽ rất hữu ích cho bạn.

FavBackup là tiện ích miễn phí, cho phép bạn dễ dàng sao lưu và khôi phục tất cả các thuộc tính và thiết lập trên các trình duyệt thông dụng nhất hiện nay. Các trình duyệt được chương trình hỗ trợ bao gồm: Firefox (phiên bản 2, 3, 3.5), Internet Explorer (phiên bản 6, 7, 8), Opera (phiên bản 9), Chrome (phiên bản 1, 2, 3) và Safari (phiên bản 3, 4). Download chương trình tại đây.

Sau khi download, bạn kích hoạt chương trình và có thể sử dụng ngay mà không cần cài đặt. Đây chính là ưu điểm của chương trình, bạn có thể mang nó theo bên mình và sử dụng bất cứ khi nào ở bất cứ đâu. Sử dụng FavBackup khá đơn giản, chương trình bao gồm 2 tính năng chính: Sao lưu và khôi phục thuộc tính của các trình duyệt web.

Sao lưu:

Bạn có thể sử dụng FavBackup để sao lưu các thuộc tính và thiết lập của trình duyệt web theo 2 cách: Cách thông thường và theo cách an toàn (safe).

Về cơ bản thì cả 2 cách sao lưu đều giống nhau. Với cách thức sao lưu thông thường, bạn có thể chọn sao lưu những thông tin gì từ trình duyệt web (chẳng hạn như danh sách bookmark, cookies, mật khẩu..), còn với cách thức sao lưu an toàn (Backup Safe), chương trình sẽ sao lưu toàn bộ các thuộc tính trên trình duyệt web.

- Để tiến hành sao lưu theo cách thông thường, trên giao diện chính của chương trình, tại mục Would you like to: bạn chọn Backup. Tại mục Web Browser bạn chọn trình duyệt web tương ứng mà mình muốn lưu lại các thuộc tính, và nhấn Next để tiếp tục.

- Sau khi nhấn Next, danh sách các thuộc tính bạn muốn sao lưu sẽ hiện ra. Đánh dấu hoặc bỏ dấu các thuộc tính nào mà bạn muốn hoặc không muốn lưu lại như Cookies, History, Password và thậm chí cả các plug-in đã cài đặt trước đó... Ứng với mỗi trình duyệt web khác nhau, những thuộc tính có thể lưu lại sẽ khác nhau. Tiếp theo, nhấn vào biểu tượng thư mục tại mục Backup Location để chọn vị trí lưu lại các thuộc tính. Bạn nên tạo riêng 1 thư mục để chứa các thuộc tính sao lưu được, nếu không, các file do quá trình sao lưu tạo ra sẽ nằm rải rác rất lộn xộn.

- Cuối cùng, nhấn Next để quá trình sao lưu diễn ra. Sau khi quá trình sao lưu kết thúc, nút Finish hiện ra và bạn nhấn Finish để kết thúc quá trình.

Đối với hình thức sao lưu an toàn, bạn tiến hành tương tự, chỉ khác 1 điều là tại bước đầu tiên bạn chọn Backup (Safe), sau đó nhấn Next, chương trình mới cho phép bạn chọn loại trình duyệt để sao lưu thuộc tính. Bạn cũng tiến hành chọn vị trí lưu các file sao lưu được như trên, và nhấn Next để kết thúc quá trình. Hình thức sao lưu này sẽ giúp bạn sao lưu toàn bộ các thông tin có trên trình duyệt. Đây là cách thức sao lưu an toàn nhất nhưng lại chậm và tốn nhiều thời gian hơn so với cách thức sao lưu thông thường.

Khôi phục:

Chức năng khôi phục cũng tương tự như chức năng sao lưu, cũng bao gồm cách thức khôi phục thông thường và khôi phục an toàn.

Nếu ở trên, bạn tiến hành sao lưu theo cách thông thường thì bạn sẽ chọn cách thức khôi phục thông thường, ngược lại, nếu bạn đã sao lưu theo cách an toàn (Backup Safe) thì bạn cũng sẽ chọn cách sao khôi phục an toàn (Restore Safe).

Cách thức khôi phục cũng hoàn toàn tương tự như cách thức sao lưu, bao gồm chọn phiên bản trình duyệt, chọn vị trí lưu các file sao lưu được trước đó, và chờ 1 lúc để quá trình khôi phục hoàn thành.

Bây giờ, bạn có thể đặt chương trình và các file sao lưu được vào trong USB hoặc thẻ nhớ của mình, và có thể biến trình duyệt trên bất kỳ máy tính nào mà bạn sử dụng có những tùy chọn và thiết lập quen thuộc y như trên trình duyệt có ở máy tính của bạn. Điều này sẽ giúp bạn thuận tiện hơn rất nhiều trong việc sử dụng máy tính để duyệt web.

Hy vọng bài viết sẽ hữu ích cho bạn.