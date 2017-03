iCare Format Recovery sẽ là “vị cứu tinh” trong trường hợp này, iCare Format Recovery là phần mềm cho phép người dùng khôi phục lại dữ liệu đã bị mất trên phân vùng ổ đĩa do quá trình format dữ liệu do vô tình. Thậm chí, phần mềm còn cho phép khôi phục dữ liệu trong trường hợp phân vùng ổ đĩa bị lỗi nào đó (có thể do virus phá hại), khiến người dùng phải format lại phân vùng ổ đĩa để sử dụng bình thường.Với iCare Format Recovery, bạn sẽ không cần phải lo lắng về dữ liệu bị mất nếu chẳng may format nhầm phân vùng ổ đĩa hoặc format nhầm ổ đĩa C trong quá trình cài đặt lại hệ điều hành.Phần mềm hỗ trợ ổ cứng máy tính, USB, thẻ nhớ máy ảnh, thẻ nhớ máy quay, ổ cứng di động và nhiều thiết bị lưu trữ dữ liệu khác.là phần mềm không thể thiếu trên máy tính để có thể “cứu hộ” kịp thời nếu chẳng may trường hợp xấu xảy ra.Mặc định, iCare Format Recovery có giá bản quyền lên đến 69,95 USD, trong khi phiên bản dùng thử của phần mềm lại hạn chế tính năng khôi phục file (chỉ cho phép liệt kê các file đã bị mất, nhưng không thể khôi phục được).Hiện tại, hãng phần mềm iCare đang có chương trình khuyến mãi, cung cấp miễn phí mã bản quyền để kích hoạt phần mềm.Bạn có thể thực hiện theo các bước sau để tận dụng chương trình khuyến mãi.- Download bản dùng thử của phần mềm tại đây - Sau khi cài đặt, trong lần đầu tiên sử dụng, từ giao diện phần mềm, nhấn nút Register, sau đó điền đoạn mã bàn quyền sau đây vào hộp thoại hiện ra: 3AA7C43J8233A3AB2OYLB6LJ1GYDFAFLNhấn nút OK để kích hoạt bản quyền của phần mềm.