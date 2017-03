Microsoft vừa phát hành bản cập nhật Windows 8.1 Update 1 đến người dùng Windows 8.1, cho phép sử dụng bàn phím và chuột được thuận lợi hơn trong việc điều hướng giao diện cùng nhiều tính năng hấp dẫn khác.

Nếu muốn tiến hành nâng cấp, hãy làm theo các bước sau để đảm bảo quá trình nâng cấp diễn ra một cách trơn tru nhất.

Sao lưu các tập tin





Bạn nên tạo một bản sao lưu các tập tin của mình bất cứ lúc nào trước một bản cập nhật lớn phát hành. Điều này cho phép bạn có thể phục hồi mọi thứ trước khi có những sai sót trong quá trình cập nhật.

Bạn sẽ cần một ổ đĩa flash hoặc ổ cứng ngoài đủ lớn để chứa tất cả các tập tin của mình. Kết nối thiết bị lưu trữ vào máy tính, sau đó gõ “history” vào trường tìm kiếm và chọn File History. Ổ flash USB có khả năng tự động phát hiện, lúc này chuyển công tắc từ Off sang On để bật tính năng File History, rồi nhấn Back up now.

Bạn cũng có thể tạo ra một file ảnh backup hệ thống trong trường hợp cần khôi phục hệ thống trở lại như trước khi nâng cấp.

Kiểm tra không gian trống

Bản cập nhật ban đầu cho Windows 8.1 yêu cầu ít nhất 3GB không gian trống để cài đặt, có thể không lớn nhưng sẽ là tốt hơn nếu bạn thêm không gian trống để hệ thống chạy hiệu quả hơn. Do đó đây là thời điểm tốt để bạn tiến hành gỡ bỏ bất kỳ ứng dụng không sử dụng cũng như sử dụng tính năng Disk Cleanup có sẵn.

Cắm nguồn điện





Nếu đang sử dụng một máy tính xách tay hoặc máy tính bảng, bạn hãy cắm nguồn điện vào hệ thống. Hệ thống của bạn có thể bị hư hỏng hoặc bản cập nhật không thể cài đặt đúng nếu pin bị hết trong quá trình cập nhật.

Hãy chắc chắn hệ thống được cập nhật

Để cập nhật lên Windows 8.1 Update 1, hay còn gọi là Spring Update, yêu cầu máy tính cài đặt Windows 8.1 trước khi nó được tải về. Bản cập nhật của Windows 8.1 có thể được tải về từ Windows Store.

Nếu đã cài đặt Windows 8.1, hãy kiểm tra và chắc chắn rằng hệ thống đã được tất cả các bản vá lỗi gần đây. Từ menu Charm ở phía trên bên phải màn hình, bấm vào Settings, chọn Change PC settings > Windows Update và nhấn vào nút Check now.

