Điều đặc biệt là Office Web Apps được tích hợp phía bên phải giao diện ứng dụng Windows Live SkyDrive. Thế nhưng, tại sao Office Web Apps lại trở thành một phần của Windows Live? Một thành viên của Microsoft cho biết: “Chúng ta thường sử dụng rất nhiều dịch vụ trực tuyến khác nhau như webmail, mạng xã hội, lưu trữ hình ảnh, chia sẻ video…

Song nhiều khi chúng ta sử dụng nhiều hơn một dịch vụ chỉ vì một mục đích duy nhất, chẳng hạn dùng Facebook, MySpace, StudiVZ, Mixi để kết nối với bạn bè, hotmail, Yahoo!, gmail để gửi thư; Flickr, SkyDrive, FotoLog, photobucket để chia sẻ ảnh…

Do vậy cần có một nơi duy nhất để lưu trữ các thông tin liên lạc; một dịch vụ email thống nhất để có thể kiểm tra thư của tất cả đang sử dụng; một nơi để cập nhật thông tin từ các mạng xã hội; một nơi để chứa đựng, chia sẻ, quản lý các bộ sư tập hình ảnh, nhạc, video, tài liệu đang ngày một phình to ra…

Bạn sẽ tìm thấy điều đó ở Windows Live. Và bây giờ, với sự bổ sung Office Web Apps, bạn có thể đến với Windows Live để tạo, chỉnh sửa, chia sẻ tài liệu Word, file trình chiếu PowerPoint, bảng tính Excel ở bất kỳ đâu, miễn là máy tính có kết nối Internet”.

Để đăng ký nhận thông báo thử nghiệm Office Web Apps qua email, bạn vào địa chỉ sau, nhấp vào liên kết Sign me up to receive early notifications about the Office 2010 and Office Web Apps Beta!, khai báo thông tin cần thiết vào các hộp có dấu sao, rồi bấm nút Continue.

Trong thời gian tới, khi phiên bản chính thức trình làng, Office Web Apps sẽ “mở cửa” cho tất cả người dùng hotmail, messenger, hay dịch vụ Windows Live.