Các chức năng thông dụng bị khoá thường là: mất tùy chọn Folder Options, có tùy chọn Folder Options nhưng không thể kích hoạt tính năng Show Hidden Files and Folders, khoá Registry, khoá menu Shutdown và Task Manager. Khi gặp bốn sự cố trên, bạn chỉ cần dùng tiện ích RRT, sau đó lần lượt kích vào các tùy chọn: Folder Options, Task Manager, Hidden files/folders, Shutdown Command và Registry Tools. Cuối cùng, khởi động lại máy để có hiệu lực.

2. Virus khoá Log Off:

Khi virus phá hoại chức năng Log Off sẽ bị khoá lại, để ngăn chặn tình trạng này, bạn có thể “đông cứng” chúng lại bằng tiện ích Anti Logoff, tiện ích này cũng có thể dùng để kích hoạt lại tính năng Log Off. Đầu tiên, bạn chuyển tùy chọn Phòng chống lỗi không thể Logoff sang trạng thái Bật, nhấn tiếp nút Logon Fix (nếu không thấy giao diện chương trình xuất hiện, bạn nhấn phím Shift năm lần để gọi nó lên).



3. Virus cấm truy xuất và làm ẩn ổ đĩa:

Hiện tượng thường thấy là một số phân vùng trên máy tính đột nhiên biến mất hoặc không thể mở phân vùng (ổ đĩa). Lúc này, việc phải làm là hiện lại các phân vùng đó và xoá bỏ chính sách ngăn cấm truy xuất ổ đĩa. Để thực hiện việc này, trong chương trình RRT bạn kích chọn hai thành phần: Hidden Drives và Restricted Drives (chỉ có từ phiên bản RRT 4.x trở lên và không xuất hiện ở phiên bản 3.x Personal).

4. Diệt virus Secret, Forever:

Các virus thông dụng thường gặp là: Secret, Forever, Bimat,… với các virus này, bạn có thể nhờ cậy đến bộ công cụ Tool Kill, trong đó có sẵn đầy đủ các công cụ cần thiết để diệt gọn các loại virus này.

5. Diệt virus Autorun và các Trojan:

Tiện ích mạnh nhất hiện nay làm được cả hai nhiệm vụ này có thể kể đến Smart Virus Remover, một công cụ miễn phí có thể loại bỏ 50 loại virus cứng đầu trên USB, đồng thời nó cũng hỗ trợ tính năng chống khoá đọc/ghi dữ liệu trên USB, khoá cổng USB. Nếu USB của bạn bị khoá chức năng ghi dữ liệu, bạn nhấn phải biểu tượng Smart Virus Remover > Disable USB Drive Protected. Để xoá file autorun.inf do virus tạo ra, bạn truy cập menu Launch Smart virus remover > Delete Autorun files. Sau cùng chọn lệnh Remove virus from USB để phần mềm tự loại bỏ các virus nằm trong danh sách (áp dụng với USB) hoặc loại bỏ virus từ thư mục chỉ định (Remove virus from a folder, áp dụng với phân vùng trên đĩa cứng).

