Download phần mềm miễn phí EASEUS Data Recovery Wizard là phần mềm khôi phục file mạnh mẽ, cho phép người dùng tìm và khôi phục lại những dữ liệu bị mất mát do nhiều lý do khác nhau, như bị xóa nhầm từ ổ cứng hoặc bị mất mát do lỗi hệ thống, lỗi phần mềm hay thậm chí bị mất do người dùng format ổ đĩa hay bị virus tấn công phá hoại hay kể cả những lý do không biết rõ.Download phần mềm miễn phí tại đây hoặc tại đây

Phần mềm có cách sử dụng khá đơn giản., có thể hoạt động hiệu quả với dữ liệu trên ổ cứng, trên thẻ nhớ hay trên cả các thiết bị lưu trữ gắn ngoài…



Ưu điểm nổi bật nhất của phần mềm đó là cho phép người dùng quét và tìm kiếm các file đã bị xóa để khôi phục theo từng định dạng riêng biệt, giúp cho quá trình quét diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn.



Giao diện chính của phần mềm đưa ra 3 tùy chọn:

- Deleted File Recovery: tính năng này cho phép bạn khôi phục các file đã bị xóa do vô tình hay cố ý trên ổ cứng.



- Complete Recovery: với tính năng này cho phép người dùng khôi phục các file bị xóa do điều kiện khách quan, như bị mất do quá trình format ổ đĩa, lỗi của hệ thống, lỗi phần mềm hay do hệ thống bị treo khiến file bị xóa hay cả do trường hợp bị virus tấn công.



- Partition Recovery: với tính năng này cho phép bạn khôi phục lại cả phân vùng của ổ đĩa bị mất trong trường hợp lỗi hệ thống hay vô tình có tác động nào đó trên ổ đĩa khiến phân vùng bị hỏng hoặc biến mất.



Tùy thuộc vào lý do file bị mất, bạn có thể chọn phương thức khôi phục phù hợp và tương ứng. Cách thức sử dụng của cả 3 phương thức đều giống nhau, do vậy bài viết chỉ hướng dẫn cách thức sử dụng cho 1 phương thức khôi phục file.



Sau khi nhấn chọn cách khôi phục tương ứng, ở bước tiếp theo phần mềm sẽ cho người dùng lựa chọn để quét và khôi phục toàn bộ các file đã bị xóa có thể tìm được, hoặc chỉ lựa chọn những định dạng nhất định để quét và khôi phục file.

Chẳng hạn nếu muốn khôi phục lại file ảnh, bạn chỉ việc đánh dấu vào mục “Camera” hoặc “Graphics”. Còn nếu muốn khôi phục các file văn phòng (Microsoft Office) thì đánh dấu vào mục tương ứng.



Đây là ưu điểm nổi bật của EASEUS Data Recovery Wizard so với các phần mềm khôi phục file khác vì cho phép lọc trước định dạng file trước khi tìm kiếm, giúp thu nhỏ kết quả tìm kiếm và thời gian thực hiện được nhanh chóng hơn.



Sau khi đánh dấu các định dạng file cần tìm kiếm, nhấn Next để tiếp tục.



Bước tiếp theo phần mềm sẽ cho phép bạn chọn phân vùng ổ đĩa đã từng chứa file bị xóa cần khôi phục. Trong trường hợp bạn không nhớ rõ file bị xóa từng nằm trên phân vùng nào thì có thể lần lượt tiến hành quét và tìm kiếm trên từng phân vùng.

Sau khi chọn phân vùng, nhấn Next để quá trình quét và tìm kiếm file bị xóa diễn ra.



Sau khi quá trình này kết thúc, danh sách các file (có định dạng mà bạn đã đánh dấu) hiện ra. Bạn có thể kich đúp vào từng kết quả tìm kiếm để xem trước nội dung file, xem có đúng là file cần tìm kiếm hay không.

Đối với quá trình tìm kiếm các file ảnh, bạn có thể nhấn vào nút View trên danh sách kết quả, sau đó chọn Thumbnail để xem trước các nội dung file ảnh dưới dạng thumbnail. Điều này cho phép bạn xem trước và tìm ra file ảnh cần thiết một cách nhanh chóng hơn.

Đánh dấu vào những file bạn cần khôi phục, sau đó nhấn Next trên giao diện phần mềm. Bước tiếp theo chọn vị để lưu file muốn khôi phục.



Lưu ý: bạn nên lưu file sau khi khôi phục trên phân vùng ổ đĩa khác với phân vùng đang sử dụng để tìm kiếm hiện tại, để tránh tình trạng dữ liệu bị ghi chồng trên đĩa.



Cuối cùng nhấn Next để quá trình khôi phục dữ liệu được diễn ra.

Sau khi quá trình hoàn tất, các file khôi phục được sẽ nằm trong 1 thư mục riêng biệt tại vị trí dùng mà bạn đã chọn để lưu file ở trên.



Trong 3 phương thức khôi phục trên, phương thức khôi phục đầu tiên là thực hiện nhanh chóng nhất, tuy nhiên lại không thực sự hiệu quả. Nếu file của bị vừa bị xóa gần đây, bạn có thể sử dụng cách thức này để tìm và khôi phục file.



Trong khi đó, phương thức tìm và khôi phục ‘Complete Recovery’ là phương thức hiệu quả nhất, nhưng đồng nghĩa với việc tốt nhiều thời gian.



Ban đầu, bạn có thể thử sử dụng phương thức ‘Deleted File Recovery’ để quét và tìm kiếm file cần khôi phục, nếu không tìm thấy bạn có thể chuyển sang phương thức thứ 2.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)