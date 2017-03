(PL)- Trong thời đại bùng nổ về công nghệ thông tin, thật khó để phân biệt được đâu là một bài viết thật và đâu là một bài viết sao chép, tổng hợp.

Nạn “sao chép và dán” dường như đã trở thành một thói quen rất phổ biến hiện nay, tuy nhiên vẫn có nhiều giải pháp công nghệ để kiểm soát vấn nạn này.

Với công cụ trực tuyến đa nền tảng Plagiarisma (http://plagiarisma.net/vn/) thì bạn hoàn toàn có thể kiểm tra phát hiện ra nạn “đạo văn”. Để bắt đầu sử dụng, bạn hãy đăng ký một tài khoản miễn phí rồi sao chép đoạn văn bản cần kiểm tra và dán nó vào khung trống, sau đó lựa chọn bộ máy tìm kiếm là Google hoặc Yahoo rồi nhấn Kiểm tra trùng lặp nội dung. Kết quả sẽ được trả về ở ngay bên dưới và nó sẽ cho bạn biết được là có bao nhiêu ký tự, từ ngữ cũng như câu cú bị trùng lặp, ngoài ra Plagiarisma còn cung cấp thêm các liên kết trang có chứa hoặc lấy các nội dung này ở trong cột Tên miền (bản gốc liên kết).





Người dùng không cần phải ngồi rà từng chữ mà vẫn có thể phát hiện ra vấn nạn copy. Ảnh: INTERNET

Bên cạnh đó, Plag Tracker (http://www.plagtracker.com/) cũng là một công cụ rất đáng để bạn sử dụng thử. Đầu tiên, bạn hãy bấm vào liên kết Check your paper for free now, nhập đoạn văn bản cần kiểm tra vào khung rồi nhấn Start checking.

Nếu nội dung này đã tồn tại trên mạng thì nó sẽ hiển thị nguồn trang và tỉ lệ phần trăm giống nhau về mặt câu chữ, ngữ pháp, kết quả trả về khá nhanh, tuy nhiên nó không hỗ trợ tiếng Việt. Phiên bản miễn phí của Plag Tracker sẽ có vài giới hạn sau một số lần sử dụng. Nghĩa là thỉnh thoảng bạn sẽ phải chờ một vài tiếng rồi mới có thể tiếp tục sử dụng, bởi ứng dụng sẽ ưu tiên cho những người dùng trả phí.

MINH HOÀNG