Mặc dù tựa game này cho phép tải miễn phí về thiết bị di động, song nhà sản xuất vẫn có muôn vàn chiêu để khuyến khích người chơi mua hàng ảo, chẳng hạn như mua life, mở khóa ngay tức thì phần chơi mới, các trợ giúp....Và theo dự đoán của New York Times thì nguồn thu mà King, công ty mẹ của Candy Rush có thể thu về sẽ lên tới hàng trăm triệu USD

Candy Crush được giới thiệu lần đầu dưới dạng game độc quyền trên Facebook từ giữa năm 2012. Đến cuối năm ngoái, nó được phát hành thêm dưới dạng ứng dụng di động. Xen kẽ giữa các cấp độ dễ sẽ có những bài rất khó mà người chơi thường xuyên phải mắc kẹt tới vài ngày, đây cũng chính là những level mà họ muốn có công cụ trợ giúp nhiều nhất. King cho biết tựa game này hiện đang được chơi tới hơn 600 triệu lượt/ngày và cũng là tựa game đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử tồn tại suốt 10 năm qua của hãng.

Trong khi đó, hãng AppData cho rằng có khoảng 45 triệu người chơi Candy Crush mỗi tháng.

Mặc dù King cho biết có khoảng 70% số người chơi đã hoàn tất xong 385 cấp độ của Candy Rush chưa từng trả đồng nào cho hãng, nhưng điều mà hãng không đề cập là con số 30% lại đầu tư kha khá cho các món hàng ảo trong game.

Chuyên gia Doug Creutz ước tính một game ăn khách như Candy Crush có thể kiếm hàng trăm triệu USD mỗi năm là chuyện thường. Hơn nữa, King cũng là một trong những hãng game di động đầu tiên hình dung ra mô hình "trả tiền để chơi" và hiện thực hóa ý tưởng đó một cách hiệu quả.

Khá nhiều tin đồn nói rằng King đang có kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) và Creutz tin rằng thành công của Candy Crush không phải là do may mắn nhất thời. Nhận định này lại càng thuyết phục nếu so sánh King với Zynga, hãng đang trượt dốc không phanh dù từng có thời thành công rực rỡ với các game bom tấn trên nền tảng mạng xã hội.

Theo Y Lam (VNN / Business Insider)