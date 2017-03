iSpeech có địa chỉ sử dụng là http://www.ispeech.org. Bạn có thể sử dụng miễn phí không cần đăng ký tài khoản, hoặc sử dụng một tài khoản đăng ký miễn phí. Nếu bạn có nhu cầu dịch nội dung dài hơn (trên 2.500 từ) thì có thể nâng cấp tài khoản lên với số tiền 24,85 USD, 44,85 USD, 184,85 USD tùy thuộc vào độ dài văn bản cần dịch, để có tập tin âm thanh với thời lượng tối đa tương ứng.

Nổi trội hơn nhiều ứng dụng cùng chức năng khác, iSpeech sẽ cho bạn kết quả như mong muốn với cách đọc đúng chuẩn và giọng văn, nhịp đọc rất dễ nghe.

Sử dụng miễn phí, không cần tài khoản

Với cách dùng này, bạn chỉ việc truy cập vào trang chủ, rồi chọn thẻ Demo (mặc định đã được chọn). Sau đó, bạn nhập nội dung văn bản cần đọc vào ô Enter Text to Speak Here > nhấn Play.

Ở trang web hiện sau đó, bạn có thể tải đoạn âm thanh tương ứng với nội dung đoạn Text bạn đã nhập và đã nghe về bằng nút Download, chia sẻ với mọi người bằng nút ShareThis, hay chèn vào blog/website bằng cách lấy mã trong khung Embed on your Website.

Để có thêm nhiều tùy chỉnh cho đoạn mã chèn vào blog/website, nhấn vào Advanced.

Muốn quay lại trang trước đó để tạo tập tin âm thanh khác, bấm Enter More Text.

Sử dụng tài khoản miễn phí

Với một tài khoản dù là miễn phí, bạn có thể sử dụng được nhiều tính năng khác của dịch vụ. Trước hết, truy cập vào trang http://www.ispeech.org/sign.up.php để đăng ký một tài khoản. Quá trình đăng ký nhanh gọn, chỉ việc nhập vào địa chỉ email (Email Address), nhập cùng một mật khẩu vào hai ô Password và Confirm Password, đánh dấu vào I agree to the iSpeech Terms of Service, nhấn Next.

Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến thẻ Professional. Tại đây, ngoài việc dùng dịch vụ để đọc một đoạn văn nhập tay (Enter Text), còn có thể lựa chọn Upload file (đọc nội dung tập tin văn bản có sẵn trên máy), Enter Url (đọc nội dung thông tin trên một trang web).

- Upload file: Cho phép tải lên các loại tập tin Word, RTF, PowerPoint, Exel, TXT, HTML, PDF. Tuy nhiên, dịch vụ chỉ đọc được phần chữ bên trong nội dung. Đầu tiên, bạn chọn Upload file > nhấn Browse, tìm tập tin trong máy, nhấn Listen để nghe, và lưu lại tập tin âm thanh.

- Enter Url: Chọn thẻ Enter Url, rồi dán đường dẫn đến trang tin muốn nghe đọc. Xong, nhấn Listen.

Theo Ngọc Dung (VNE)