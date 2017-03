Đôi khi, bạn có thể muốn lưu nội dung của một trang web cụ thể thành file PDF để đọc ngoại tuyến trên máy tính, lưu trữ tài liệu hoặc in ra bằng máy in. Có không ít extension của trình duyệt Google Chrome giúp bạn thực hiện điều này. Dưới đây là 3 extension tốt nhất trong số đó.

1. Print Friendly & PDF

Thêm Print Friendly & PDF vào Chrome từ Chrome Store

Đây là một extension hữu ích cho phép bạn lưu trang web bất kỳ thành tài liệu PDF. Điểm nổi bật của Print Friendly & PDF là phần mở rộng này cho phép người dùng loại bỏ những chi tiết không cần thiết, ví dụ như tranh ảnh hay văn bản, và thay đổi kích cỡ chữ văn bản trước khi in trang web này ra hoặc lưu thành file PDF về máy tính. Nhờ đó, bạn có thể tiết kiệm được mực cho máy in khi in ra file tài liệu này.

2. Save As PDF

Thêm Save As PDF vào Chrome từ Chrome Store

Save As PDF cũng là một extension Chrome được đánh giá cao về tốc độ và chất lượng. Với Save As PDF, người dùng chỉ mất vài giây (thường chưa tới 5 giây) để chuyển trang web bất kỳ thành file PDF. Sau khi chuyển đổi trang web, Save As PDF sẽ tự động cung cấp một đường link download để tải file đó về máy. Ngoài ra, bạn có thể đặt password (mật khẩu) cho file PDF.

Đầu tiên, người dùng cần cài đặt extension này vào trình duyệt Chrome. Bạn sẽ thấy biểu tượng của phần mở rộng này xuất hiện ở góc trên bên phải cửa sổ trình duyệt.

Tiếp theo, truy cập trang web mà bạn muốn chuyển thành file PDF, nhớ chờ cho trang web tải lên hoàn thiện.

Sau đó, click vào biểu tượng của phần mở rộng và đợi trong giây lát. Quy trình chuyển đổi sẽ diễn ra dưới chế độ nền và không làm ảnh hưởng với hoạt động dùng máy tính của bạn.

Sau khi hoàn thiện, người dùng sẽ thấy một link download trên màn hình cho phép lưu file PDF về máy tính.

3. PDFmyURL

Thêm PDFmyURL vào Chrome từ Chrome Store

Biểu tượng của phần mở rộng PDFmyURL được hiển thị ở phía bên phải thanh URL của Chrome. Để chuyển trang web bất kỳ thành file PDF, đầu tiên, hãy truy cập trang web đó trên trình duyệt Chrome. Sau đó, click vào biểu tượng DFmyURL trên thanh URL. Lưu ý là quy trình chuyển đổi sẽ diễn ra ở chế độ nền. Người dùng sẽ được cung cấp link download để tải file PDF về máy tính.

Theo Phạm Duyên Tổng hợp (ICTnews)