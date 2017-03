Sau khi cài đặt thành công, bạn truy cập vào Control Panel > Devices and Printers để kiểm tra xem Print To PDF Pro có trong đây chưa, nếu có, bạn nhấn phải chuột vào nó và chọn Set as default printer để thiết lập làm máy in mặc định.

Nếu không thấy nó hiển thị trong danh sách, bạn nên kiểm tra lại dịch vụ Print Spooler đã được bật chưa. Đầu tiên, bạn nhấn tổ hợp phím tắt Window + R rồi nhập vào từ khóa services.msc, sau khi tìm đến dịch vụ Print Spooler, bạn nhấn phải chuột vào nó và chọn Properties, thiết lập mục Startup type là Automatic > Start và nhấn OK.

Để in các trang web từ trình duyệt, bạn sử dụng tổ hợp phím Ctrl + P và chọn vào PDF Printer Pro, sau đó thiết lập lại các tùy chọn khổ giấy, in màu hoặc trắng đen cùng với số lượng các bản in…Tương tự như vậy, bạn có thể sử dụng chuột để kéo thả tập tin có định dạng bất kì vào biểu tượng của chương trình nằm ngoài desktop để chuyển đổi nó sang PDF.

Chương trình cung cấp các tùy chọn chất lượng đầu ra cho tập tin PDF như Screen (thích hợp với các ảnh chụp màn hình), eBook (thích hợp cho việc lưu trang web và các định dạng văn bản, hình ảnh trong các tập tin này sẽ bị nén lại đôi chút). Với tùy chọn Print và PrePress, bạn sẽ có một tập tin PDF chất lượng tốt như gốc và cuối cùng là Custom (thiết lập tùy ý người dùng).

Dung lượng tập tin xuất ra lớn hay nhỏ tùy thuộc vào các lựa chọn chất lượng đầu ra ở trên, ngoài ra bạn có thể đặt mật khẩu để bảo vệ cho tập tin xuất ra bằng cách chọn vào nút Update ở mục PDF Security. Ở đây bạn có thể đặt tới 2 loại mật khẩu, một loại dùng để mở xem và một loại để có thêm quyền in ấn, tùy chỉnh các chi tiết trong tập tin PDF, sau đó bạn nhấn Save/Exit để lưu lại các thiết lập.

Ngoài ra bạn còn có thể thêm vào các thông số cho tập tin PDF như là tiêu đề, tên tác giả…thông qua nút Update của mục Document Properties. Cuối cùng bạn nhấn Create PDF và chờ một lát để chương trình hoàn tất. Bạn đọc quan tâm tải tại http://www.printtopdfpro.com/ (dung lượng 14MB, tương thích Windows XP trở lên).

TUYẾT NGA