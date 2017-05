Với tài khoản miễn phí, bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa các loại định dạng sau: 3g2, 3gp, asf, avi, flv, m4v, mkv, mov, mp3, mp4, mpeg, ogg, ogg, rm, wav, wma, wmv.

Bước 1 : Bạn có 3 cách để chọn tập tin dữ liệu gốc

Cách 1: Nhấn vào enter a link, rồi dán đường dẫn đến tập tin video vào ô Please enter the link to the video or audio track, chọn ok.

Cách 2: Tìm chọn tập tin video, audio trực tiếp từ máy tinh. Bấm upload a file, rồi Browse… để truy xuất đến các tập tin chứa trong máy. Xong, nhấn ok.

Cách 3: Chọn video gốc từ YouTube bằng chức năng tìm kiếm. Bạn nhấn vào browse Youtube, nhập tên của tập tin video cần tìm vào ô Please enter a search term to look up on Youtube, click search. Để xem trước khung hình của đoạn video tìm được, đánh dấu vào ô Show thumbnails. Muốn chuyển đổi đoạn video nào thì bạn nhấn vào add to the queue ở dưới đoạn video đó.

Bước 2: Trở lại giao diện chính của dịch vụ website, bạn nhấn go to the next step.

Bước 3: Trên cửa sổ mới hiện ra sau đó, bạn chọn định dạng sẽ xuất ra ở mục Select an output file type, nhấn ok. Rồi chọn Start.