ư thế cầm máy ảnh kinh điển là tay phải cầm thân máy, tay trái vòng xuống dưới ống kính để đỡ cả máy và thân, hai chân xoạc ra để làm trụ vững chắc. Tư thế này thích hợp với hầu hết các tình huống thông thường. Để tránh rung máy, một công thức thông dụng được tính toán cho tốc độ cửa trập tối thiểu mà tay người có thể nắm chắc được. Áp dụng như sau: Thời gian chậm tối thiểu bằng nghịch đảo của độ dài tiêu cự. Nghĩa là nếu bạn đang để ở tiêu cự là 60 mm, thì tốc độ tối thiểu để nắm vững máy là 1/60 giây, còn nếu bạn chụp ở ống kính 100 mm, thì tốc độ tối thiểu sẽ là 1/100 giây.

Ở điều kiện ban ngày và đủ sáng thì các thông số này không thành vấn đề. Vấn đề chỉ nảy sinh khi bắt đầu thiếu sáng. Ví dụ, khi chụp với ống 70 - 200 mm, tiêu cự ống để tối đa 200 mm, tốc độ tối thiểu không rung sẽ khoảng 1/200 giây. Nếu bạn chụp bằng máy có cảm biến APS-C thì tiêu cự này sẽ phải nhân thêm 1,6 giây. Lúc này 200 mm trở thành tiêu cự 320 mm, và tốc độ tối thiểu sẽ trở thành 1/320 giây.

Vì vậy, để đảm bảo vừa không rung, vừa đủ sáng, bên cạnh việc bật chế độ chống rung ống kính (nếu có), bạn hoặc sẽ phải tăng ISO lên cao, hoặc tăng độ mở ống kính. Tuy nhiên, độ mở ống kính thì có giới hạn (f/2,8 là tối đa với hầu hết các ống), còn ISO nếu tăng cao quá ảnh sẽ bị hạt và nhiễu.

Giải pháp còn lại duy nhất là giảm tốc độ cửa trập. Nếu ống kính có chế độ chống rung, và bạn lại là có một tay máy chắc chắn, bạn có thể chụp ở tốc độ cửa trập thấp hơn tốc độ tiêu chuẩn tối thiểu một chút. Ví dụ, trên (tiêu cự 320 mm) bạn có thể chụp ở 1/200 hay 1/120 giây mà tấm ảnh vẫn chấp nhận được. Nhưng nếu tiếp tục muốn hạ xuống 1/60 hay 1/30 giây, lúc này bạn phải nhờ đến một tiểu xảo được bắt nguồn từ tư thế của các vận động viên bắn súng.

Thế đứng này như sau: vòng tay trái, nắm lấy bên vai phải. Khuỷu tay trái và người bạn lúc này tạo thành một hình tam giác. Nâng phần khuỷu tay trái lên, tay phải cầm máy ảnh đặt vào giữa sao cho ống kính được nằm trên phần khuỷu tay trái. Nâng khuỷu tay trái lên sao cho khung nhìn ngang tầm mắt. Nhớ tay trái lúc đấy vẫn phải ở vị trí nắm vào bên vai phải. Bây giờ thì bạn chỉ việc chọn khung hình, canh nét rồi nín thở và bấm máy.

Với tư thế bắn súng này, bạn có thể giảm tốc độ xuống được rất nhiều. Nếu bạn chụp ống 70 - 300 mm trên máy APS-C, tiêu cự tối đa lúc này lên tới 480 mm. Nếu kết hợp tất cả các yếu tố cộng với một thế đứng đúng kỹ thuật, bạn vẫn có thể chụp được một bức ảnh chấp nhận được với tốc độ xuống tới 1/60 giây.

Tuy nhiên, tư thế này có một số hạn chế. Đó là không thể zoom hay lấy nét bằng tay, do tay kia đã phải nắm vào vai để thay cho chân máy. Vì thế bạn nên chọn khoảng zoom trước, rồi chọn chế độ lấy nét tự động. Mặc dù không hẳn là một giải pháp tối ưu, nhưng ở những điều kiện cảnh đẹp cần thao tác nhanh, thì giải pháp này tỏ ra vô cùng hữu hiệu so với khoảnh khắc đẹp bị trôi đi do thời gian bạn lục tục lấy chân máy, mở khóa, lắp máy vào đế rồi mới chọn cảnh.