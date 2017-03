Đây là cách chụp ảnh để tạo ra các con số, chữ cái hay các biểu tượng dễ thương như trái tim, cỏ 3 lá, ngôi sao…để tỏ tình hoặc thể hiện cảm xúc qua biểu hiện của gương mặt và biểu tượng.

Body Symbol

Dung lượng: 2,4MB.

Phiên bản: 1.45.

Tương thích: Android 2.3 trở lên.

Tải về http://goo.gl/IubXu 2,4MB.1.45.Android 2.3 trở lên.

Khi nhấn Install để bắt đầu cài đặt, chương trình sẽ yêu cầu quyền truy xuất vào một số thông tin trên thiết bị của bạn, nhấn nút Accept để chấp nhận. Giao diện của chương trình khá đơn giản và dễ sử dụng, nếu là lần đầu tiên khởi động, Body Symbol (BS) sẽ hỏi bạn có muốn tải phiên bản HD của ứng dụng này không, bạn có thể kích Yes để bắt đầu tải, Later để bỏ qua hoặc No, thanks để không bao giờ hiển thị thông báo.

Đầu tiên, BS sẽ hiển thị một mẫu biểu tượng cho bạn xem trước với kích thước 4x4 (tức là bạn phải chụp 16 tấm hình nhỏ để ghép lại). Nếu muốn thay đổi số lượng, bạn có thể chạm vào nút 4x4 ở thanh menu bên dưới. BS hỗ trợ bạn tối đa là 36 tấm hình (tức 6x6). Để chụp hình cho 1 khung bất kì, bạn kích vào nút Click to take photo > Take Photo, rồi tạo dáng theo đúng biểu tượng hiện ra trên màn hình và chụp là được.

Sau đó, bạn có thể xoay lật ảnh dễ dàng bằng cách chọn vào khung hình đó và kích vào các chức năng như Rotate right (xoay phải), Mirror (tạo ảnh phản chiếu ngược lại),…để thay đổi vị trí cho phù hợp.

Sau khi hoàn tất, bạn nhấn vào biểu tượng nằm chính giữa trên thanh menu bên dưới rồi chọn Save để lưu lại, hoặc Share để chia sẻ lên các trang mạng xã hội như Facebook, Google+, Picasa, Zalo, Viber,…hay các ứng dụng được hỗ trợ mà bạn có cài đặt trên thiết bị.

Không chỉ hỗ trợ người dùng các một biểu tượng trái tim, mà BS còn cung cấp khá nhiều các biểu tượng ngộ nghĩnh khác như trái tim đôi, bồ câu, cỏ 3 lá, ngôi sao, bươm bướm,…Để lựa chọn các mẫu này, bạn kích vào biểu tượng thư mục nằm ở góc phải bên dưới.

Ngoài việc chọn các hình có sẵn, bạn có thể tự mình tạo ra các kí tự riêng thông qua tính năng From character. Tại đây, bạn nhập vào kí tự cần tạo, lựa chọn kích thước font chữ, nhấn Preview để xem trước hoặc Create để hoàn tất. Công việc chụp ảnh còn lại bạn thực hiện tương tự như các bước đã hướng dẫn ở trên.

Nhìn chung, để có được những bức ảnh này, người chụp phải cực kì kiên nhẫn và sáng tạo, vì phải có ít nhất 16 tấm mới có thể ghép thành một bức ảnh hoàn chỉnh.

