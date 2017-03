Cách 1: bấm phím “Print Screen” trên bàn phím để chụp toàn màn hình sau đó dán (paste) vào Word hay MS Paint nhưng bạn nên paste vào paint để có dung lượng nhỏ nhất và cũng dễ dàng chỉnh sửa ảnh.

- Bước1: Bấm phím “Print Screen” để chụp cả màn hình sau đó dán vào MS Paint.

-Bước 2: Click vào “Select” và chọn “Rectangular selection” khoanh vùng theo hình chữ nhật hoặc “Free-form selection” khoanh vùng đối tượng tự do. Sau đó chọn vùng cần cắt dán vào trang paint khác(Ctr+N->Don’t save và paste vào trang paint mới). Bấm Ctr+S để lưu lại và chọn nơi lưu.

Cách này thì khá phức tạp đối với những người không chuyên về tin học. Vậy thì bạn hãy đến với cách 2 rất đơn giản và dễ sử dụng.

Cách 2: Sử dụng Snipping Tool (tích hợp sẵn trong Win Vista, Win7)

Để mở nó bạn vào Start/All Programs/Accessories/Snippingtool hoặc bấm phím Windows, chọn Run, gõ vào Snippingtool rồi Enter và dùng chuột chọn vùng mà bạn muốn chụp màn hình. Sau đó click vào nút “Save Snip” (nút hình cái đĩa mềm màu tím) chọn định dạng, nơi mà bạn muốn lưu file Ảnh. Có 4 định dạng phổ biến để cho bạn lựa chọn: *PNG, *GIF, *HTM,*JPG.

Khám phá các tuỳ chọn của Snippingtool:

1.Click vào Options (ảnh) Nếu check vào thì:

+ Hide instruction text: Ẩn nội dung giới thiệu trong cửa sổ chính

+ Always copy snips to the Clipboard: Luôn sao chép ảnh chụp vào Clipboard (bạn có thể dán ảnh vào các trình xử lí ảnh, văn bản).

+ Include URL below snips (HTML only): gộp URL dưới ảnh chụp chỉ khi bạn lưu ảnh dưới dạng *MHT thì nó sẽ hiện ra URL của trang Web mà bạn đã chụp (chỉ khi lấy từ Internet Explorer).

+ Prompt to save snips before exiting: Hỏi bạn có muốn lưu ảnh trước khi thoát không.

+ Display icon in the Quick Launch Toolbar: Khi bạn chụp 1 ảnh giao diện Snipping tool sẽ biến mất.

2. Click nút “New Snip”: Để chụp hình khác hoặc chọn lựa kiểu hình muốn chụp

+ Free-from Snip: Ảnh có khung tự do. Tức cho bạn vẽ 1 khung xung quanh lựa chọn của bạn bằng chuột hoặc bằng stylus. Sau đó đóng kín khung lại, không có nét hở

+ Rectangular Snip: Khoanh vùng theo hình chữ nhật

+ Window Snip: chụp của sổ hiện hành.

+ Full-screen Snip: chụp toàn màn hình.

Theo KHOA NGUYỄN (TTO)