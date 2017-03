là phần mềm miễn phí, cho phép tìm kiếm các lỗi và vấn đề gặp phải trên hệ thống, để từ đó thực hiện các chức năng chữa lỗi và tối ưu hệ thống, giúp Windows hoạt động mượt mà và ổn định hơn.Phần mềm còn cung cấp một loạt các công cụ và chức năng mở rộng, cho phép những người dùng chuyên nghiệp có thể can thiệp sâu hơn vào hệ thống, giúp thay đổi các thiết lập sao cho ưng ý nhất.Download phần mềm miễn phí tại đây Ở bước đầu tiên của quá trình cài đặt, phần mềm cho phép chọn ngôn ngữ để sử dụng (Trong đó có cả tiếng Việt). Nếu chọn ngôn ngữ Tiếng Việt và gặp phải các lỗi về font chữ, bạn nên chuyển lại sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh (English) rồi nhấn OK để bắt đầu cài đặt.Nhấn Accept and Install ở hộp thoại tiếp theo để bắt đầu quá trình cài đặt.