Firefox là trình duyệt web được đánh giá cao về tốc độ xử lý và duyệt web. Tuy nhiên, Firefox cũng chưa thực sự hoàn hảo, nhất là về hiệu năng, Firefox thường xuyên chiếm dụng một khoản lớn dung lượng bộ nhớ khi sử dụng, khiến ảnh hưởng đến tốc độ và hiệu suất của toàn hệ thống.

Trong khi chờ đợi các nhà phát triển tối ưu tốc độ và hiệu suất của các trình duyệt để ra mắt các phiên bản mới tốt hơn, người dùng cũng có thể tự thực hiện điều này trên trình duyệt của mình. Fasterfox là công cụ cho phép bạn thực hiện trên trình duyệt Firefox.

Firefox là trình duyệt web mã nguồn mở, do vậy có nhiều công cụ cho phép người dùng can thiệp vào bên trong trình duyệt để thay đổi các thiết lập và thuộc tính của phần mềm, giúp phần mềm trở nên hoàn hảo hơn.

Memory Fox là add-on dành cho Firefox, sẽ tự động thu hồi và hạ thấp tài nguyên mà Firefox sử dụng mỗi khi trình duyệt này đòi hỏi quá nhiều bộ nhớ không cần thiết. Điều này vẫn đảm bảo Firefox sử dụng bình thường, và trên hết, giúp hệ thống vẫn còn tài nguyên để chia sẻ và sử dụng cho các phần mềm ứng dụng khác.

Cài đặt Memory Fox tại đây.

Lưu ý: Memory Fox tương thích với cả Firefox 3 và 4 (beta). Với người dùng Firefox 4, nhấn nút Add to Firefox, rồi nhấn vào biểu tượng màu xanh trên thanh địa chỉ ở tab mới hiện ra, và nhấn tiếp vào nút Allow để cài đặt add-on.

Sau khi cài đặt, bạn phải kích hoạt add-on này thông qua menu: Tools -> Memory Fox -> Active Memory Fox.

Sau khi cài đặt và kích hoạt Memory Fox và so sánh kết quả của trước đó, bạn có thể nhận ra ngay sự khác biệt của dung lượng bộ nhớ RAM do Firefox sử dụng, thậm chí được giảm xuống chỉ bằng 50% dung lượng RAM sử dụng thông thường.

So sánh dung lượng RAM Firefox tiêu thụ trước và sau khi cài đặt Memory Fox.

Đây là điều rất cần thiết đối với những người thường xuyên mở đồng thời nhiều tab trên Firefox hoặc truy cập vào các website có chứa nhiều nội dung về đồ họa (hình ảnh, video…)

Đặc biệt, Memory Fox không chỉ có tác dụng trên trình duyệt Firefox, mà còn có thể tác dụng giúp giảm bộ nhớ tiêu thụ của toàn bộ các tiến trình đang hoạt động trên hệ thống.

Để kích hoạt tính năng này của Memory Fox, kích chuột phải vào biểu tượng của phần mềm trên thanh trạng thái của Firefox (nằm ờ góc dưới bên trái), chọn Options.

Từ hộp thoại Memory Fox Options hiện ra, đánh dấu vào 2 tùy chọn: ‘Automatically Run Memory Fox At System Startup’ và ‘Memory Recovery Fox All Running Allplication Processes’, rồi nhấn OK để lưu lại thiết lập.

Lưu ý: Tính năng tối ưu bộ nhớ RAM của Memory Fox chỉ có tác dụng đối với toàn bộ hệ thống khi Firefox được kích hoạt.

Sau khi thiết lập và kích hoạt tính năng trên, bạn khởi động lại Firefox để Memory Fox bắt đầu phát huy tác dụng của mình.

Không chỉ có tác dụng tối ưu bộ nhớ RAM được sử dụng, Memory Fox còn có tác dụng giảm lượng tiêu thụ CPU của mỗi tiến trình, nhưng vẫn đảm bảo tốc độ của các tiến trình đó.

Đây được xem là một cách thức hiệu quả để tối ưu hệ thống và giúp chạy được nhiều ứng dụng đồng thời trên hệ thống mượt mà hơn. Đặc biệt, bạn có thể vừa duyệt web trên Firefox, vừa có thể sử dụng các ứng dụng khác mà máy tính không rơi vào trạng thái ì ạch và ngốn nhiều RAM như trước đây.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)