Bản cập nhật này sẽ cho phép trình duyệt tự động phát hiện các thành phần flash không cần thiết và tắt chúng đi, theo một bài viết trên Blog của Google Chrome. Thông minh ở chỗ là nó có thể biết được cái nào là nội dung quan trọng để giữ lại, còn những cái không cần thiết sẽ bị vô hiệu hóa. Ngoài ra, nó còn giảm đáng kể mức điện năng tiêu thụ, đồng thời đẩy mạnh hiệu suất trên các thiết bị có phần cứng cũ.

Tất nhiên, đây không phải là một ý tưởng hoàn toàn mới bởi các chức năng tương tự đã có sẵn trong trình duyệt Safari của Apple và các ứng dụng của bên thứ ba. Google đã làm việc với Adobe về tính năng này, vì vậy nó ít có khả năng gây ra vấn đề với các trang web so với khi bạn sử dụng các thành phần mở rộng bên ngoài.

Để kích hoạt tính năng này, người dùng chỉ cần gõ vào thanh địa chỉ dòng lệnh chrome://settings/content , sau đó kéo xuống để kiếm phần Plugins và đánh dấu chọn vào ô Detect and run important plugin content. Lúc này, khi truy cập vào các trang web có chứa nhiều thành phần flash, bạn sẽ thấy có những ô bị vô hiệu hóa và người dùng phải nhấn Play thì nó mới chạy, điều này đồng nghĩa với việc Chrome đánh giá thành phần đó không quan trọng.

Để vô hiệu hóa, bạn chỉ cần chọn lại vào ô Run all plugin content (recommended), ngược lại, nếu muốn kiểm soát quá trình này nhiều hơn, hãy sử dụng tùy chọn Let me choose when to run plugin content.

Bạn đọc quan tâm có thể tải Chrome về từ địa chỉhttp://goo.gl/rZAd3M.

MINH HOÀNG