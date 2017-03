Kết quả trên do hãng thống kê thị trường Internet nổi tiếng StatCounter công bố. Theo đó, trong nửa đầu của tháng 11, Chrome đã vượt qua chút ít so với Firefox, khi chiếm 25,47% thị phần trình duyệt, so với tỉ lệ 25,45% của Firefox.





Trước đó, vào tháng 10, thị phần của Chrome đã tăng thêm 0,46%, trong khi Firefox lại giảm đi 0,92% thị phần của mình. Internet Explorer (IE), trình duyệt mặc định của Windows, mặc dù vẫn liên tục sụt giảm về thị phần sử dụng trong thời gian qua, nhưng vẫn là trình duyệt web được sử dụng phổ biến nhất, với 40% thị phần, riêng trong tháng 10, tỉ lệ sử dụng IE đã tăng thêm 0,48% nhờ vào các chiến dịch quảng cáo.

Lần đầu tiên, Google Chrome đã vượt qua Firefox để xếp thứ 2 trên thị trường trình duyệt

Trong suốt 6 tháng qua, khi Mozilla bắt đầu chiến lược tăng tốc phát triển trình duyệt của mình, Firefox đã bị mất 13,04% thị phần của mình. Trong khi đó, Chrome, đối thủ chính của Firefox trên thị trường trình duyệt đã tăng thêm 31,46% thị phần. Đây cũng lần đầu tiên, Firefox có tỉ lệ sụt giảm thị phần cao nhất trong số các trình duyệt web, cao hơn cả IE của Microsoft.

Chrome liên tục tăng trưởng trong 6 tháng qua, trong khi Firefox mất dần thị phần của mình

Theo dự đoán của StatCounter, Firefox sẽ còn tiếp tục bị Chrome bỏ xa trong tương lai, và đến năm sau, Chrome sẽ vượt trội và vững chắc ở ngôi vị thứ 2 trên thị phần trình duyệt web. Trong khi đó, mặc dù IE vẫn là trình duyệt web “có số người ghét nhiều nhất”, nhưng đây là trình duyệt web mặc định trên Windows nên vẫn vững chắc ở ngôi vị đầu tiên, mặc dù thị phần liên tục giảm trong thời gian qua.





Có vẻ như, chiến lược tăng tốc độ phát hành phiên bản một cách “chóng mặt” của Firefox đang chịu những tác động tiêu cực, thay vì tích cực như mong đợi của Mozilla. Tuy nhiên, Mozilla vẫn khẳng định sẽ giữ nguyên tốc độ phát triển các phiên bản Firefox theo từng bước 6 tuần (cứ 6 tuần sẽ cho ra một phiên bản mới).

Dự đoán xu thế thị trường trình duyệt trong tương lai

Với Chrome, mặc dù cũng có thời gian phát triển phiên bản khá nhanh, nhưng với mỗi phiên bản mới của Chrome ra mắt, người dùng lại cảm nhận thêm được một vài sự thay đổi mới, đặc biệt về tốc độ xử lý. Trong khi đó, các phiên bản lần lượt ra mắt của Firefox chưa thực sự tạo được ấn tượng về sự khác biệt. Đây là điều mà nhiều người đánh giá khiến Firefox bị “mất điểm” trước Chrome.

Mặc dù “già cỗi”, IE vẫn là trình duyệt web hàng đầu hiện nay

Hiện tại, phiên bản 15 là phiên bản chính thức mới nhất mà Chrome đã trình làng, đây là phiên bản được đánh giá rất cao về tốc độ xử lý nội dung và tính ổn định. Nếu quan tâm, bạn có thể download tại đây





Còn với Firefox, mới đây Mozilla đã tung ra bản nâng cấp đầu tiên cho phiên bản 8.0 chính thức mới nhất. Hiện, Firefox đã xuất hiện phiên bản thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 11.0. Nếu quan tâm, bạn có thể download Firefox 8.0.1 tại đây

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)