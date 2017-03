Ngay từ bây giờ, người dùng có thể download bản cài đặt Chrome 23 miễn phí tại đây hoặc tại đây





Tính năng nổi bật nhất trên phiên bản Chrome 23 này đó chính là tính năng “Do Not Track” lần đầu tiên được Google trang bị cho trình duyệt web của mình. Trước đó, vào hồi tháng 2, Google đã từng thông báo sẽ trang bị tính năng “Do Not Track” trên Chrome vào cuối năm nay, và Google đã thực hiện lời hứa của mình trên phiên bản Chrome 23.





“Do Not Track” (không theo dấu vết) là tính năng mà trình duyệt web sẽ vô hiệu hóa chức năng theo dõi thói quen hoạt động của người dùng từ các trang web để từ đó đưa ra các nội dung quảng cáo hoặc các kết quả tìm kiếm phù hợp.

Tính năng mới trên Chrome sẽ giúp bảo vệ tốt hơn cho sự riêng tư của người dùng

Rất nhiều trang web, dịch vụ quảng cáo và thậm chí bản thân Google cũng đã sử dụng cách thức này để thu thập thói quen của người dùng thông qua cá cookies lưu trữ trên máy tính người dùng khi họ duyệt web. Giờ đây, với tính năng “Do Not Track”, mọi sự thu thập đều sẽ bị vô hiệu hóa.





Trước đó, trình duyệt Firefox, Safari, Internet Explorer và Opera cũng đã trang bị tính năng “Do Not Track” này từ khá lâu trên các phiên bản trước của mình. Động thái mới của Google với Chrome được cho là khá chậm so với các đối thủ khác trên thị trường trình duyệt.





“Hiệu quả của tính năng ‘Do Not Track’ còn phụ thuộc vào cách thức các trang web và dịch vụ phản hồi từ yêu cầu gửi đi của trình duyệt”, Ami Fischman, kỹ sư thuộc nhóm phát triển Chrome viết trên blog chính thức của hãng. “Tuy nhiên Google đang làm việc với các dịch vụ và trang web để có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu từ trình duyệt web trong tương lai”.





Mặc định, tính năng “Do Not Track” chưa được kích hoạt trên trình duyệt Chrome. Để kích hoạt tính năng này, bạn nhấn vào biểu tượng tùy chọn ở góc phải Chrome, chọn Settings.





Từ tab tùy chọn hiện ra, bạn nhấn vào mục ‘Show advanced settings’ rồi đánh dấu vào mục “Send a ‘Do Not Track’ request with your browsing traffic” rồi nhấn tiếp OK để hộp thoại hiện ra.

Ngoài trang bị thêm tính năng mới “Do Not Track”, Chrome 23 cũng được cải thiện đáng kể về hiệu suất. Đáng chú ý nhất đó là khả năng quản lý bộ nhớ trên Chrome 23, giúp trình duyệt Chrome tiết kiệm hơn tài nguyên hệ thống khi sử dụng, vốn được xem là một nhược điểm của trình duyệt này.





Đặc biệt, phiên bản Chrome mới còn tiết kiệm năng lượng hơn khi sử dụng, đặc biệt đối với laptop sử dụng từ nguồn năng lượng pin. Theo Google, Chrome 23 sẽ giúp tiết kiệm đến 25% năng lượng khi hoạt động so với trước đây, đặc biệt khi sử dụng Chrome để xem video trực tuyến.





Sở dĩ có điều này là nhờ vào việc Chrome sẽ sử dụng vi xử lý đồ họa trên máy tính để xử lý video, thay vì sử dụng vi xử lý trung tâm CPU như trước đây, điều này giúp xử lý nội dung đồ họa nhanh hơn và tiết kiệm hơn năng lượng khi sử dụng Chrome.





Bên cạnh đó, Chrome 23 cũng đã được Google vá lại 14 lỗ hổng bảo mật so vơi các phiên bản trước, trong đó có 6 lỗ hổng bảo mật ở mức độ “cao”, 7 lỗ hổng bảo mật ở mức độ “vừa” và 1 lỗ hổng bảo mật ở mức độ “thấp”. Google cũng đã nâng cấp phiên bản Flash sử dụng trên trình duyệt web của mình lên phiên bản cao nhất, để giảm thiểu rủi ro khả năng hacker khai thác lỗ hổng bảo mật trên Flash để tấn công vào trình duyệt Chrome.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)