Về mặt tốc độ và hiệu suất, Chrome 21 vẫn thể hiện ưu điểm tuyệt đối của mình trong tốc độ duyệt và xử lý trang web. Ngay từ những lần sử dụng đầu tiên bạn hẳn sẽ cảm nhận được tốc độ ấn tượng của phiên bản trình duyệt web này.

Tuy nhiên một nhược điểm của Chrome (mà hầu hết các phiên bản trình duyệt web khác đều gặp phải) đó là chiếm dụng bộ nhớ khá lớn sau thời gian dài sử dụng, đặc biệt nếu truy cập vào các trang web có chứa nội dung Flash. Tuy nhiên mức độ chiếm dụng này vẫn còn ít và gây ra tình trạng ì ạch cho hệ thống ít hơn so với các phiên bản Chrome trước đây (và ngay cả so với đối thủ chính Firefox).





Một trong những cải tiến nổi bật và đáng chú ý nhất trong phiên bản mới này đó là Chrome 21 đã hỗ trợ API (giao diện lập trình ứng dụng) mới dành cho video và âm thanh chất lượng cao. Cụ thể, API có tên gọi getUserMedia đã được cập nhật vào Chrome 21, cho phép các ứng dụng web có thể truy cập và sử dụng webcam hay microsoft trên máy tính mà không cần phải cài đặt thêm plugin.





Điều này cho phép các nhà phát triển ứng dụng dễ dàng xây dựng các ứng dụng trực tuyến để hoạt động trên Chrome mà có thể sử dụng các thiết bị như webcam hay microphone trên máy tính người dùng được thuận tiện hơn.

Chrome 21 đã tương thích hoàn toàn với giao diện Metro của Windows 8

Dĩ nhiên để các ứng dụng có thể sử dụng webcam hay microphone từ máy tính của người dùng cần phải có được sự cho phép của họ. Người dùng cũng có thể chọn thiết bị để sử dụng cho âm thanh và video, chẳng hạn có thể sử dụng chính loa ngoài trên laptop hay tai phone gắn thêm trên máy cho các ứng dụng…





Một trong những tính năng đáng chú ý khác trên Chrome 21 đó là tích hợp thêm dịch vụ Cloud Print, cho phép người dùng gửi các tài liệu hay các trang web cần in trực tiếp từ trình duyệt Chrome lên dịch vụ đám mây của Google, sau đó sử dụng các máy in hỗ trợ kết nối Internet để có thể in các nội dung này.





Tuy nhiên tính năng không thực sự hữu dụng với phần lớn người dùng tại Việt Nam với những hạn chế về công cụ và thiết bị.





Một cải tiến khác trên Chrome 21 đó là trình duyệt web này đã hỗ trợ màn hình độ phân giải siêu nét Retina sử dụng trên MacBook Pro thế hệ mới, giúp nội dung trang web hiển thị mượt mà và phù hợp với độ phân giải cực cao của loại máy tính này.





Thêm một điểm cải tiến khác trên Chrome 21 đó là phiên bản này đã hỗ trợ Windows 8 dưới dạng ứng dụng trên giao diện Metro. Người dùng có thể kích hoạt và sử dụng Chrome 21 trực tiếp từ giao diện Metro trên Windows 8, song song với phiên bản truyền thống trên giao diện Desktop.





Về mặt bảo mật, Chrome cũng đã khắc phục đến 26 lỗi bảo mật trên phiên bản trình duyệt web mới của mình, đáng chú ý trong đó có đến 6 lỗi cực kỳ nguy hiểm. Điều này đã giúp Chrome 21 trở thành trình duyệt web an toàn và ổn định nhất hiện nay của Google.





Được biết, Google đã chi ra số tiền 2.000 USD để trả các chuyên gia bảo mật quốc tế, những người đã phát hiện ra các lỗi bảo mật gặp phải trên trình duyệt Chrome. Tuy nhiên Google cũng cho biết phần lớn các lỗi trong tổng số 26 lỗi vừa được vá đều được tìm thấy bởi nhóm bảo mật của chính Google.





Với những gì mà Google đã và đang làm được với Chrome 21, việc trình duyệt web này vượt qua Internet Explorer của Microsoft là điều hoàn toàn xứng đáng.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)