Một trình duyệt đang chạy trong chế độ chạy An toàn cho các trang web được đánh dấu bằng một khung màu xanh lá cây xung quanh cửa sổ ứng dụng. Ảnh: Thảo Nguyên.

Khi mua hàng qua các website bán hàng trực tuyến hoặc khi giao dịch trên hệ thống ngân hàng trực tuyến, người dùng buộc phải đăng nhập thông tin tài khoản, số thẻ tín dụng và các thông tin cá nhân quan trọng khác. Những thông tin cá nhân này có thể bị lộ ra bên ngoài và bị lợi dụng cho các mục tiêu kiếm tiền bất chính.

Theo công bố hôm nay, 22/2/2012 của Kaspersky, nếu sử dụng Chế độ chạy an toàn cho web của Kaspersky Internet Security 2012 thì dữ liệu độc hay dữ liệu bị sửa đổi (ví dụ, cookies lưu, nhật ký trang web) sẽ không còn được lưu trữ trong hệ điều hành, đồng nghĩa hacker sẽ không thể khai thác được các thông tin dữ liệu nhạy cảm.

Kaspersky Internet Security sẽ nhắc người sử dụng mở trang web có giao dịch trực tuyến trong Chế độ chạy an toàn cho web để bảo vệ dữ liệu mật đã nhập (ví dụ, số thẻ ngân hàng, mật khẩu truy cập dịch vụ ngân hàng trực tuyến).

Để bắt đầu Chế độ chạy an toàn cho web, từ cửa sổ chính của Kaspersky Internet Security, trong phần dưới cùng của cửa sổ, chọn phần Chế độ chạy an toàn cho web. Trong cửa sổ mở ra, nhấn nút Bắt đầu chạy an toàn. Nhấn nút mở ra menu, từ đó có thể chọn 2 hành động bổ sung: Nếu lựa chọn mục Cấu hình, có thể chọn một trình duyệt để xem an toàn cho web, và kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tự động loại bỏ sau khi kết thúc công việc trong Chế độ chạy an toàn cho web. Nếu lựa chọn Tạo liên kết nhanh trên màn hình chính, Kaspersky Internet Security sẽ tạo một shortcut trên desktop để khởi động nhanh Chế độ chạy an toàn cho web.

Theo Hà Minh (ICTnews)