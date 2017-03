Điều khó chịu nhất của việc sử dụng đồng thời nhiều phiên bản Office là mỗi khi cần chuyển đổi từ phiên bản này sang phiên bản khác, Office sẽ phải cấu hình lại cho phù hợp với phiên bản mới hoặc hiển thị nhiều thông báo rườm rà, làm mất thời gian của bạn, gây cho bạn cảm giác bực bội và khó chịu.

Nếu bạn muốn cho nhiều “thế hệ” của bộ phần mềm Office chung sống trên một máy tính, hãy thực hiện như sau:

- Vào Start > Run > gõ Regedit. Trong hộp thoại Registry Editor, bạn tìm đến khóa HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options.

Cũng trong hộp thoại Registry Editor, bạn nhắp chuột phải ở khung bên phải, chọn New > DWORD Value, đặt tên cho khóa này là NoRereg.

Nhắp chuột phải trên khóa NoRereg, chọn Modify. Trong hộp thoại Edit DWORD Value, ở khung Value data, bạn nhập giá trị là 1, xong bấm OK.

Khóa trên khiến Office 2003 không hiển thị thông báo cấu hình khi chạy. Nếu bạn muốn áp dụng điều đó cho Office 2007 thì thực hiện như trên đối với khóa HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options.

Còn với Office 2010 là khóa HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Optio.